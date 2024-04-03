В Петербурге эвакуировали апарт-отель Valo

читатель «Фонтанки»
Жильцов апарт-отеля во Фрунзенском районе Петербурга попросили на улицу поздним вечером
Около 22 часов массово эвакуировали комплекс Valo на улице
Жильцы пережидают на улице, в машинах, ближайших кафе, ТЦ «Континент», что находится напротив отеля, и метро. По словам читателей, в торговом центре такому наплыву людей в поздний час не рады.
Как стало известно «Фонтанке», причиной происходящего послужил очередной звонок с сообщением о минировании. Администрация отеля сама приняла решение эвакуировать клиентов. Полиция проверила сообщение — оно оказалось ложным — и теперь решает вопрос с возвращением людей по домам.
UPD: По уточненным данным «Фонтанки», анонимное сообщение о заминировании еще проверяют. На месте ждут кинологов с собакой.