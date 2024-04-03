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    В Петербурге эвакуировали апарт-отель Valo

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    23 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Жильцов апарт-отеля во Фрунзенском районе Петербурга попросили на улицу поздним вечером 3 апреля. По данным «Фонтанки», поступило сообщение о минировании.

    Около 22 часов массово эвакуировали комплекс Valo на улице Салова, 61, сообщили «Фонтанке» жильцы апарт-отеля. На месте работают сотрудники Росгвардии, приехали пожарные и скорая. «По громкой связи сообщили два раза, что технические проблемы в отеле, просьба покинуть территорию», — рассказали читательница.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Жильцы пережидают на улице, в машинах, ближайших кафе, ТЦ «Континент», что находится напротив отеля, и метро. По словам читателей, в торговом центре такому наплыву людей в поздний час не рады.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как стало известно «Фонтанке», причиной происходящего послужил очередной звонок с сообщением о минировании. Администрация отеля сама приняла решение эвакуировать клиентов. Полиция проверила сообщение — оно оказалось ложным — и теперь решает вопрос с возвращением людей по домам.

    UPD: По уточненным данным «Фонтанки», анонимное сообщение о заминировании еще проверяют. На месте ждут кинологов с собакой.

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    Комментарии 23

    Гость04 Апр 2024 в 01:09
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