Софийская встала перед КАД: фуры не могут заехать в горку

Поздним вечером 3 апреля, когда «снежные» пробки уже схлынули, на юге Петербурга образовался неожиданно плотный затор. Там сложились два обстоятельства: непогода и тяжелые грузовики.
На Софийской улице, перед въездом из города на КАД, скопилась очередь из грузовиков, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По его словам, фуры не могут забраться в горку, из-за чего три ряда превращаются в один.
По данным «
Вечером 3 апреля в Петербурге прошел снегопад. Из-за непогоды образовались аномальные пробки, которые начали уменьшаться только в девятом часу вечера. На дорогах было множество ДТП, трудности в работе испытывал аэропорт Пулково, были отменены некоторые электрички. Подробнее о том, как город пережил возвращение зимы, читайте в материале «Фонтанки».