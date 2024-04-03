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    Снежный коллапс в Петербурге

    Софийская встала перед КАД: фуры не могут заехать в горку

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    Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» | Питер Онлайн | СПб

    Поздним вечером 3 апреля, когда «снежные» пробки уже схлынули, на юге Петербурга образовался неожиданно плотный затор. Там сложились два обстоятельства: непогода и тяжелые грузовики.

    На Софийской улице, перед въездом из города на КАД, скопилась очередь из грузовиков, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По его словам, фуры не могут забраться в горку, из-за чего три ряда превращаются в один.

    По данным «Яндекс.Пробок», из-за этого движение по Софийской в сторону области сильно затруднено. При этом в целом дороги в городе уже свободны.

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    Вечером 3 апреля в Петербурге прошел снегопад. Из-за непогоды образовались аномальные пробки, которые начали уменьшаться только в девятом часу вечера. На дорогах было множество ДТП, трудности в работе испытывал аэропорт Пулково, были отменены некоторые электрички. Подробнее о том, как город пережил возвращение зимы, читайте в материале «Фонтанки».

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