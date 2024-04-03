Софийская встала перед КАД: фуры не могут заехать в горку

Поздним вечером 3 апреля, когда «снежные» пробки уже схлынули, на юге Петербурга образовался неожиданно плотный затор. Там сложились два обстоятельства: непогода и тяжелые грузовики.



На Софийской улице, перед въездом из города на КАД, скопилась очередь из грузовиков, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По его словам, фуры не могут забраться в горку, из-за чего три ряда превращаются в один.