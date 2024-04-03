Захарова назвала вбросом сообщения о том, что США за две недели предупреждали о теракте в «Крокусе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом информацию американских журналистов, что США за две недели до теракта предупредили Москву, что «Крокус Сити Холл» может стать целью террористов. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений <...>», — заявила в ходе брифинга Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать материал WP. Официальный представитель МИД РФ отметила, что ей очень хочется попросить журналиста получить от американской стороны фактологический материал, в котором будет написано, кому и когда США передавали эту информацию.