Захарова назвала вбросом сообщения о том, что США за две недели предупреждали о теракте в «Крокусе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом информацию американских журналистов, что США за две недели до теракта предупредили Москву, что «Крокус Сити Холл» может стать целью террористов. Ее слова приводит ТАСС.
«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений <...>», — заявила в ходе брифинга Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать материал WP. Официальный представитель МИД РФ отметила, что ей очень хочется попросить журналиста получить от американской стороны фактологический материал, в котором будет написано, кому и когда США передавали эту информацию.
Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники сообщила, что США передали имеющуюся информацию российской стороне. В публикации уточняется, что в предупреждении из Вашингтона говорилось, что «Крокус Сити Холл» может стать потенциальной целью для атаки.
8 марта посольство США в РФ выпустило официальное предупреждение о том, что в Москве возможны террористические атаки. Речь шла о возможных инцидентах в местах массового скопления людей, в том числе на концертах. 19 марта президент Владимир Путин назвал откровенным шантажом используемые на Западе заявления о возможности терактов в России, пишет ТАСС.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта, когда четверо вооруженных мужчин проникли в концертный зал и открыли стрельбу по всем, кто находился внутри. По последним данным, в результате стрельбы и последующего пожара погибли 143 человека. Расследуется уголовное дело о теракте. 11 человек, включая исполнителей, задержаны.
Уже после событий в Красногорске директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин рассказали, что информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта в РФ, носила слишком общий характер.