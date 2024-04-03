Предлагаем сосчитать «котиков». Семейство рысей заглянуло в фотоловушку в Ленобласти

Семейство рысей вальяжно прогулялось перед фотоловушкой Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области. Сколько именно животных удалось запечатлеть, предлагаем сосчитать читателям.
«Для вас важная миссия — нужно посчитать "котиков"», — написали сотрудники заповедника в среду, 3 апреля. Судя по опубликованным кадрам, рыси несколько минут находились перед камерой в еще заснеженном лесу.
Нижне-Свирский государственный заповедник
Животные то попадали в объектив, то снова выходили за пределы видимости, внеся некую смуту с определением количества запечатлённых особей. «Как вы считаете, сколько рысей на видео?» — спросили специалисты. Однако с определением точного количества рысей возникли трудности даже у специалистов.
Семейство рысей попадает в объектив фотоловушки уже не первый раз. В конце декабря в Нижне-Свирском заповеднике удалось запечатлеть маму со своими котятами.