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    Предлагаем сосчитать «котиков». Семейство рысей заглянуло в фотоловушку в Ленобласти

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    3 комментария

    Семейство рысей вальяжно прогулялось перед фотоловушкой Нижне-Свирского государственного заповедника в Ленинградской области. Сколько именно животных удалось запечатлеть, предлагаем сосчитать читателям.

    «Для вас важная миссия — нужно посчитать "котиков"», — написали сотрудники заповедника в среду, 3 апреля. Судя по опубликованным кадрам, рыси несколько минут находились перед камерой в еще заснеженном лесу.

    Нижне-Свирский государственный заповедник

    Животные то попадали в объектив, то снова выходили за пределы видимости, внеся некую смуту с определением количества запечатлённых особей. «Как вы считаете, сколько рысей на видео?» — спросили специалисты. Однако с определением точного количества рысей возникли трудности даже у специалистов.

    Семейство рысей попадает в объектив фотоловушки уже не первый раз. В конце декабря в Нижне-Свирском заповеднике удалось запечатлеть маму со своими котятами.

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    РысьРысиНижне-Свирский заповедникЖивотныеПрирода
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    Комментарии 3

    DEMOMON03 Апр 2024 в 14:54
    Три вроде.
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