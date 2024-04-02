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    Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

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    Автобус столкнулся с КАМАЗом в Петушинском районе Владимирской области. В ДТП пострадали 15 человек. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает местный минздрав.

    В Петушинскую районную больницу госпитализировали пять человек. Один пострадавший в реанимации, а еще четверо — в травматологическом отделении.

    Других пострадавших с ушибами разных частей тела осмотрели и отпустили домой. Погибших нет.

    Как уточняет местное издание «Зебра», рейсовый автобус столкнулся с большегрузным автомобилем дорожников. Всего в автобусе находилось порядка 20 человек.

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