Минобороны: весенний призыв не связан с СВО, призывников не будут туда отправлять

Минобороны России 1 апреля объявило о старте весеннего призыва граждан на военную службу.

«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Призывников не будут направлять в новые регионы (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) и на выполнение задач СВО. Их направят «в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации».



Большинство призывников сначала отправятся в учебные соединения и воинские части, чтобы освоить военную технику и получить военно-учетную специальность, а затем в войска. Остальные сразу получат назначения на воинские должности — «в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами». Кто-то отправится в научные и научно-производственные подразделения ( 17 научных рот и один научный взвод, в том числе восемь рот Военного инновационного технополиса «Эра» и 1 0 научно-производственных подразделений). Всех призывников уволят в установленный срок, подчеркивается в сообщении.

