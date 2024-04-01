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    Минобороны: весенний призыв не связан с СВО, призывников не будут туда отправлять

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    Минобороны России 1 апреля объявило о старте весеннего призыва граждан на военную службу.

    «Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

    Призывников не будут направлять в новые регионы (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) и на выполнение задач СВО. Их направят «в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации».

    Большинство призывников сначала отправятся в учебные соединения и воинские части, чтобы освоить военную технику и получить военно-учетную специальность, а затем в войска. Остальные сразу получат назначения на воинские должности — «в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами». Кто-то отправится в научные и научно-производственные подразделения (17 научных рот и один научный взвод, в том числе восемь рот Военного инновационного технополиса «Эра» и 10 научно-производственных подразделений). Всех призывников уволят в установленный срок, подчеркивается в сообщении.

    Согласно указу президента РФ от 31 марта, планируется набрать 150 тысяч призывников. Призыв проходит во всех российских субъектах, кроме 53 муниципальных образований на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах (там из-за географических особенностей призыв идёт с 1 ноября по 31 декабря).

    Напомним, в Петербурге в 2024 году можно пройти альтернативную гражданскую службу (АГС). Запланировано 27 вакансий для 737 человек, в том числе требуются дворники и трактористы.

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