В Москве арестован топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров

Басманный районный суд столицы отправил под арест директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадия Сахарова. Об этом 28 марта сообщает тг-канал судов общей юрисдикции г. Москвы.



Сахарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

«Суд избрал Сахарову меру пресечения в виде заключения под стражу <...> до 26 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

О заключении под стражу ходатайствовали органы предварительного следствия.