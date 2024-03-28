В Москве арестован топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров

Басманный районный суд столицы отправил под арест директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадия Сахарова. Об этом 28 марта сообщает тг-канал судов общей юрисдикции г. Москвы.
Сахарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
«Суд избрал Сахарову меру пресечения в виде заключения под стражу <...> до 26 мая 2024 года», — говорится в сообщении.
О заключении под стражу ходатайствовали органы предварительного следствия.
Как сообщает ТАСС, за дачу взятки по этому делу также задержан первый заместитель генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).
Сахаров занимает должность директора по капитальным вложениям «Росатома» с 2010 года.