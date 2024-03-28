Роскомнадзор ограничил доступ к одиннадцати Telegram-каналам с террористическим контентом. Произошло это в последние двое суток. Об ограничениях 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы ускорили выявление и проверку Telegram-каналов. В частности, фиксируем создание каналов, якобы анонсирующих новые теракты. Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам», — цитирует ТАСС официальное заявление.