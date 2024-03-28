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    Роскомнадзор ограничил доступ к одиннадцати Telegram-каналам с террористическим контентом

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    Роскомнадзор ограничил доступ к одиннадцати Telegram-каналам с террористическим контентом. Произошло это в последние двое суток. Об ограничениях 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Мы ускорили выявление и проверку Telegram-каналов. В частности, фиксируем создание каналов, якобы анонсирующих новые теракты. Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам», — цитирует ТАСС официальное заявление.

    Ранее РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что вооруженных мужчин, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле», вербовали через Telegram-каналы.

    В теракте, произошедшем 22 марта в концертном зале имени Муслима Магомаева, погибли больше 140 человек. 27 марта вечером СКР сообщил, что опознано 84 тела.

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