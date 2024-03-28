Подлетает и с ходу бьёт ногой. Полиция показывает, за что задержаны трое юных петербуржцев

Полиция Красногвардейского района Петербурга задержали трёх подростков в возрасте 16–17 лет, которые напали на случайных прохожих. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инциденты зафиксировали камеры видеонаблюдения.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Оба нападения были совершены утром во вторник, 26 марта. Первой жертвой стал 28-летний житель дома на Муринской дороге. Мужчина припарковал машину и направлялся к своему подъезду. Парни подошли к нему, целенаправленно спровоцировали его на конфликт и втроем избили его. Один из них в качестве «трофея» забрал 6 тысяч рублей, которые вместе с другими вещами выпали из рук мужчины.
Затем компания отправилась дальше. У соседнего дома они заметили 33-летнего мужчину, стоявшего вместе со знакомыми у подъезда, и сразу стали его бить. Мужчина даже не успел среагировать. Ему пришлось обратиться в больницу в связи с многочисленными ушибами и ссадинами.
Сотрудники уголовного розыска отыскали агрессоров в тот же день. Все трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Двое, как выяснилось, уже знакомы правоохранителям: в начале марта их ловили на грабеже. Собранные материалы переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве по статье 213 УК РФ.