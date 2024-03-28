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    Путин рассказал, кто может развалить Россию

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    Россия — многонациональное и многоконфессиональное государство, а ущемление какой-либо нации развалит страну, заявил Владимир Путин на встрече с военными летчиками в Тверской области. Его слова 28 марта приводит ТАСС.

    Президент заявил, что заявления вроде «Россия — только для русских» от «ура-патриотов», вызывают у него «чувство тревоги». Он подчеркнул, что на территории России проживает 190 этносов, а некоторые из национальностей представлены миллионными народами.

    «Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», — подчеркнул Владимир Путин.

    Ранее патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует в природе, и никого не стоит им пугать, при этом важно обращаться к теме сохранения многонациональной страны и роли в этом русского народа.

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