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    В Петербурге продолжают эвакуировать ТЦ. На этот раз посетителей выводят из «Адмирала»

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    Вечером 27 марта в ТЦ «Адмирал» на Малой Морской улице началась эвакуация, сообщили «Фонтанке» очевидцы. По словам читателей, на улицу выводят в том числе и посетителей тренажерного зала.

    Ранее сегодня поступило сообщение о минировании Новой Голландии. Около 17:50 там началась эвакуация. Позже стало известно, что сообщение оказалось ложным.

    После трагедии в «Крокусе» учреждения и организации Петербурга завалили сообщениями о якобы готовящихся терактах. За вчерашний день в Петербурге было 11 ложных сообщений о минированиях.

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