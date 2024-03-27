В Петербурге продолжают эвакуировать ТЦ. На этот раз посетителей выводят из «Адмирала»

Вечером 27 марта в ТЦ «Адмирал» на Малой Морской улице началась эвакуация, сообщили «Фонтанке» очевидцы. По словам читателей, на улицу выводят в том числе и посетителей тренажерного зала.



Ранее сегодня поступило сообщение о минировании Новой Голландии. Около 17:50 там началась эвакуация. Позже стало известно, что сообщение оказалось ложным.

После трагедии в «Крокусе» учреждения и организации Петербурга завалили сообщениями о якобы готовящихся терактах. За вчерашний день в Петербурге было 11 ложных сообщений о минированиях.