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    За день в Петербурге было 11 ложных сообщений о минированиях. Проверяли даже колбасу

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    За день в различные службы Петербурга поступило 11 ложных сообщений о минированиях. В них упоминались торговые комплексы и школы.

    Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне в полицию обращалась директор ТЦ «Толстой сквер», которой позвонили по мессенджеру и сообщили о том, что в здании якобы заложена бомба. В ТЦ провели осмотр и ничего опасного не нашли.

    читатель «Фонтанки»

    Также анонимы минировали ТРК «Пик». В администрацию комплекса с сомнительным сообщением позвонил мужчина.

    Читатели «Фонтанки» сообщали о закрытом «Пике» и тревожной обстановке вокруг него.

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    Волна лже-минирований коснулась и других ТЦ: «Меги Парнас», «Сити-Молла», «Радуги», «Галереи», «Лето», «Балканского», «Кубатуры» и универмага ДЛТ. Помещения осмотрели. Эвакуация не проводилась.

    Кроме того, «минеры» сообщили о бомбах в 231 и 165 школах, а также в отделе полиции в Сестрорецке.

    Также кинолог с собакой выезжал на улицу Луначарского. Там прохожая заметила на газоне колбасу в вакуумной упаковке. Находка показалось подозрительной, женщина позвонила в полицию и предположила, что колбаса может быть заминирована.

    Служебная собака тщательно исследовала указанную территорию, но не нашла ни опасности, на колбасы.

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    Ложные минирования
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