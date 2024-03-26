За день в Петербурге было 11 ложных сообщений о минированиях. Проверяли даже колбасу

За день в различные службы Петербурга поступило 11 ложных сообщений о минированиях. В них упоминались торговые комплексы и школы.



Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне в полицию обращалась директор ТЦ «Толстой сквер», которой позвонили по мессенджеру и сообщили о том, что в здании якобы заложена бомба. В ТЦ провели осмотр и ничего опасного не нашли.