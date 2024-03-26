Учреждения и организации Петербурга завалили сообщениями о якобы готовящихся терактах

Вторник выдался тяжелым для сотрудников экстренных службы и руководителей всевозможных государственных и коммерческих организаций Петербурга. Все дело в анонимках, которыми завалили электронные почты и мессенджеры. Неизвестные представляются выходцами из стран СНГ и угрожают якобы готовящимися терактами. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта.
Поступают и другие «сигналы». Например, в один из отделов полиции позвонил мужчина и сообщил, что пырнул друга ножом. После этого он потребовал от дежурного крикнуть приветствие на украинском языке, в противном случае обещал взорвать школы. Все учебные учреждения на территории обслуживания отдела были проверены. Опасного не нашли.
А вот секретарю торгового комплекса «Старая Деревня» позвонили с требованием 3 миллионов рублей. Деньги звонивший требовал передать до 17:00, иначе, уверял, произойдет взрыв. Контактов своих аноним не оставил, взрыва тоже не произошло, а вот сотрудникам МЧС, скорой и полиции пришлось отвлечься от насущных дел из-за ложного сообщения.
Анонимные минирования усилились после теракта в «Крокус сити холле». По последним данным, его жертвами стали 139 человек, процедура опознания которых еще до конца не завершена.