Учреждения и организации Петербурга завалили сообщениями о якобы готовящихся терактах

Вторник выдался тяжелым для сотрудников экстренных службы и руководителей всевозможных государственных и коммерческих организаций Петербурга. Все дело в анонимках, которыми завалили электронные почты и мессенджеры. Неизвестные представляются выходцами из стран СНГ и угрожают якобы готовящимися терактами. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта.



Поступают и другие «сигналы». Например, в один из отделов полиции позвонил мужчина и сообщил, что пырнул друга ножом. После этого он потребовал от дежурного крикнуть приветствие на украинском языке, в противном случае обещал взорвать школы. Все учебные учреждения на территории обслуживания отдела были проверены. Опасного не нашли.

