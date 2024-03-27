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    «Позвонили, сказали, что заминировали». Из Новой Голландии выводят людей

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    С острова Новая Голландия вечером 27 марта эвакуировали всех посетителей. Толпу людей вывели за ворота общественного пространства.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По словам очевидцев, звуки сирены раздались около 17:50. В Новой Голландии «Фонтанке» подтвердили, что в общественном пространстве началась эвакуация.

    «Позвонили, сказали, что заминированы», — рассказали в Новой Голландии.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Сейчас на острове ждут оперативные службы для проведения проверки.

    После трагедии в «Крокусе» учреждения и организации Петербурга завалили сообщениями о якобы готовящихся терактах. За вчерашний день в Петербурге было 11 ложных сообщений о минированиях.

    Обновление от 19:15:

    Новая Голландия вновь открыта для посетителей, передает наш корреспондент. Людям на время ожидания выдавали пледы.

    «Фонтанка.ру»

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