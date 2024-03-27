«Позвонили, сказали, что заминировали». Из Новой Голландии выводят людей

С острова Новая Голландия вечером 27 марта эвакуировали всех посетителей. Толпу людей вывели за ворота общественного пространства.
По словам очевидцев, звуки сирены раздались около 17:50. В Новой Голландии «Фонтанке» подтвердили, что в общественном пространстве началась эвакуация.
«Позвонили, сказали, что заминированы», — рассказали в Новой Голландии.
Сейчас на острове ждут оперативные службы для проведения проверки.
После трагедии в «Крокусе» учреждения и организации Петербурга завалили сообщениями о якобы готовящихся терактах. За вчерашний день в Петербурге было 11 ложных сообщений о минированиях.
Обновление от 19:15:
Новая Голландия вновь открыта для посетителей, передает наш корреспондент. Людям на время ожидания выдавали пледы.
«Фонтанка.ру»