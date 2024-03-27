Петербург подарил горожанам рекордное тепло среди рабочей недели

В среду, 27 марта, температура воздуха в Петербурге обновила рекорд тепла с начала текущего года. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.



«Это первые десять градусов в городе в этом году, как помните, с 16 на 17 марта достичь этой отметки не удалось, температура повысилась только до +8,9 градуса», — написал синоптик. Самое интересное, по его словам, что ровно на этой отметке столбики термометров сегодня и остановились.

Выше десяти градусов в Петербурге температура поднималась последний раз только 1 ноября прошлого года. В тот день был перекрыт дневной экстремум температуры достижением +11,7 градуса, добавил Колесов.