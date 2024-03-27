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    Петербург подарил горожанам рекордное тепло среди рабочей недели

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    В среду, 27 марта, температура воздуха в Петербурге обновила рекорд тепла с начала текущего года. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «Это первые десять градусов в городе в этом году, как помните, с 16 на 17 марта достичь этой отметки не удалось, температура повысилась только до +8,9 градуса», — написал синоптик. Самое интересное, по его словам, что ровно на этой отметке столбики термометров сегодня и остановились.

    Выше десяти градусов в Петербурге температура поднималась последний раз только 1 ноября прошлого года. В тот день был перекрыт дневной экстремум температуры достижением +11,7 градуса, добавил Колесов.

    Что касается Ленобласти, там отметки +10 градусов термометры достигли еще 16 марта. К сегодняшнему дню воздух в 47-м регионе прогрелся до +13 градусов. Но такие температуры скоро придут и в Петербург. Уже завтра, 28 марта, в городе потеплеет до +12 градусов. На следующий день тепло разбавит небольшой дождь. Правда, в прибрежных районах Невской губы, в Курортном районе, где ещё стоит лёд, будет прохладнее.

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