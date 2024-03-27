Атмосферный фронт в Петербурге открыл дорогу тёплым воздушным массам. Какую ждать погоду?

В Петербурге сегодня тепло и без осадков. В следующие два дня будет ещё теплее.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта в городе облачная, днем с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха достигнет плюс 8–10 градусов, на побережье Финского залива до 6.

