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    Атмосферный фронт в Петербурге открыл дорогу тёплым воздушным массам. Какую ждать погоду?

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге сегодня тепло и без осадков. В следующие два дня будет ещё теплее.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 марта в городе облачная, днем с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха достигнет плюс 8–10 градусов, на побережье Финского залива до 6.

    Прошедший ночью по территории региона атмосферный фронт открыл дорогу более тёплым воздушным массам. Вскоре утренние туманы рассеются, вероятность осадков будет невелика, и солнечные лучи примутся активно прогревать воздушные массы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    28 и 29 марта ожидается до 10–12 градусов тепла. В пятницу возможен небольшой дождь.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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