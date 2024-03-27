Стала известна статистика суицидов в Петербурге за последние пять лет

В 2023 году количество суицидов в Петербурге оказалось минимальным за последние пять лет. Об этом «Фонтанке» сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой.

За минувший год петербуржцы совершили 175 самоубийств. Это само по себе немало, но годом раньше было 312 смертей в результате собственных целенаправленных действий.

Фото: аппарат уполномоченного по правам человека С. Ю. Агапитовой Поделиться Поделиться





Максимальное количество суицидов зафиксировано в 2021 году, на второй год пандемии коронавируса (доподлинно неизвестно, связано ли это напрямую). Тогда 395 человек расстались со своей жизнью.



За 2020 год покончили с собой 348 человек, за 2019 — 357.

Аппарат уполномоченного по правам человека вместе со статистикой самоубийств наблюдает за данными о количестве случайных отравлений алкоголем.

В этой сфере также зафиксирован необычный минимум по итогам 2023 года — 175 человек умерли, выпив алкоголь. Годом ранее было 209 таких смертей. В 2021 — 199.



Максимум отравлений за пять лет был отмечен в первый год пандемии — 2020. Тогда от алкоголя скончались 239 человек. В 2019 году была зафиксирована 221 такая смерть.

В целом, по данным аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге, смертность в городе в 2023 году снизилась на 4,9 тысяч человек. При этом сохраняется естественная убыль населения: людей рождается меньше, чем умирает. В прошлом году произошло естественное сокращение на 2,4 тысячи человек. Общее количество постоянных жителей Петербурга сократилось за год на 3000 человек: к началу 2024 года в городе проживает 5,598 млн людей, на конец 2022 года было 5,601 млн человек.



Численность населения России, по данным Росстата, в 2023 году сократилась на 244 тысячи человек, до 146,2 миллионов.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что омбудсмен Светлана Агапитова назвала Петербург одним из лидеров по продолжительности жизни. Кроме этого, во время выступления в ЗакСобрании она ответила на вопрос о задержанных во время возложения цветов к мемориалам политзаключённым.

