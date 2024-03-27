Агапитова ответила на вопрос о задержанных в ходе возложения цветов в память о Навальном*

В протоколах задержанных в Петербурге во время возложения цветов в память об Алексее Навальном* после его смерти было указано о создании помех. Так уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова 27 марта во время отчета о работе перед Заксобранием ответила на вопрос, считает ли она те задержания нарушением.



Вопрос про задержания задал замглавы фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский.



«Что касается задержаний после смерти Навального. То есть 16 и 1 7 февраля граждане задерживались все-таки по статье КоАП 20.2.2 . То есть речь шла про организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», — ответила Агапитова. Она напомнила, что эта статья в кодексе есть с 2012 года . «И время от времени, если граждане создают некие помехи при публичных каких-то действиях, то есть помехи движению пешеходов или транспортных средств, либо доступа горожан к жилым помещениям, объектам или транспортной, социальной инфраструктуры, по-моему , это так звучит, то, соответственно, их привлекают по этой статье», — говорит уполномоченный.



«Я знаю, что было составлено 198 административных протоколов, и по некоторым жалобам мы взаимодействовали с городской прокуратурой. И именно в самих протоколах было указано то, что это было не просто возложение, а действительно были созданы некие помехи», — ответила омбудсмен.

