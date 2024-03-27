Агапитова ответила на вопрос о задержанных в ходе возложения цветов в память о Навальном*

В протоколах задержанных в Петербурге во время возложения цветов в память об Алексее Навальном* после его смерти было указано о создании помех. Так уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова 27 марта во время отчета о работе перед Заксобранием ответила на вопрос, считает ли она те задержания нарушением.
Вопрос про задержания задал замглавы фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский.
«Что касается задержаний после смерти Навального. То есть 16 и 1
«Я знаю, что было составлено 198 административных протоколов, и по некоторым жалобам мы взаимодействовали с городской прокуратурой. И именно в самих протоколах было указано то, что это было не просто возложение, а действительно были созданы некие помехи», — ответила омбудсмен.
«Фонтанка» писала, что, по данным на 21 февраля, административные аресты сроком от 1 до
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.