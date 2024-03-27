Можно ли на самокате, нужна ли медсправка — отвечаем на самые популярные вопросы участников ЗСД Фонтанка Фест

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже более 7500 человек зарегистрировались на ЗСД Фонтанка Фест, а ведь до мероприятия — еще три месяца. Что будет, если все слоты закончатся? На этот и другие вопросы в рубрике #отвечаетглавный отвечает продюсер фестиваля, генеральный директор городского портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.



— Будут ли «покорителям ЗСД» вручать какие-то памятные знаки?

— В этом году для всех наших участников ЗСД Фонтанка Фест, в обоих заездах, предусмотрены медали. (В прошлом году, как вы помните, были значки.) Они будут вложены в стартовые пакеты, которые вы получите накануне мероприятия, вместе со стартовыми номерами. Скоро покажем вам дизайн медалей!



— Сколько слотов осталось в продаже? Что, если будет достигнут лимит?

— Количество участников в заездах ограничено: в каждом может ехать не более 7 500 велосипедистов. Это количество продиктовано опытом прошлых фестивалей, — мы хотим, чтобы всем было комфортно. На сегодня в обоих заездах уже зарегистрировано более 7 500 участников. Экватор пройден!



Если в каком-то заезде будет выбран лимит, мы остановим регистрацию на него. О приближении к лимиту обычно предупреждаем заранее. Следите за нашими новостями в ВК или ТГ.

— Можно ли проехать маршрут на электровелосипеде (самокате, моноколесе)?

— На велофестиваль не допускаются участники на иных видах транспорта, кроме механического велосипеда. Служба контроля будет следить за этим. В этом году мы увеличили количество сотрудников охраны на пропуске — они будут отслеживать наличие стартовых номеров и контролировать, на чем вы въезжаете на трассу. Разные моторы — тоже мимо нас. Это велофестиваль на самой высотной трассе в стране, давайте крутить педали и преодолевать маршрут безопасно и с уважением к окружающим, не создавая помех остальным. Есть ещё ряд ограничений, ознакомьтесь с ними.



— Почему вы не сделаете маршрут круговым?

— К сожалению, мы не можем перекрыть оба направления ЗСД. (Не буду вдаваться в подробности — просто поверьте, на это есть ряд серьёзных причин.) А направлять участников обратно, по этой же части дороги — навстречу основному потоку велосипедистов — нельзя по нормам безопасности. Так что рекомендуем заранее продумать маршрут движения домой, или обратно на старт через город. После вечернего заезда «Засвети ЗСД» вам помогут сориентироваться веломаршалы. Почитать об организации колон сопровождения, районах и времени развозки можно по ссылке. Если вы берёте велосипед в прокат, то его могут у вас забрать на финише, но эту информацию необходимо уточнить у прокатной компании, услугами которой вы пользуетесь.



— Где и когда будут выдавать стартовые пакеты?

— Всем живущим в Петербурге необходимо обратиться в пункты выдачи 22, 23 и 24 мая. Вся информация с их адресами и временем работы есть на сайте фестиваля. Поверьте, это намного удобнее, чем стоять в большой очереди на самом фестивале. Если вы гость города, то получите стартовый пакет непосредственно перед заездом.

Напомню, что для получения стартового пакета вам необходимо предъявить QR-код, который вы получили по почте при регистрации, и документ (права или паспорт). Копия удостоверения личности или его фото в телефоне тоже подойдут. Если вы хотите получить стартовые пакеты сразу и за друзей, то запаситесь от них тем же плюс рукописными доверенностями в свободной форме. На несовершеннолетнего участника стартовый пакет может получить только родитель, который ко всему вышеперечисленному должен будет добавить еще и расписку.



Если после регистрации и оплаты заезда вам не пришел QR-код, пожалуйста, напишите на event@fontanka.ru, и наш специалист поможет решить проблему.

— Нужна ли для участия в заезде медицинская справка?



— Каждый желающий принять участие в фестивале, проходя регистрацию, соглашается с тем, что он самостоятельно оценивает свое здоровье и несёт за него ответственность. Согласно регламенту, никаких справок мы от вас не потребуем.

В стартовом городке и на трассе будут находиться бригады скорой помощи, в случаях необходимости они смогут оказать первую помощь. Не болейте!

