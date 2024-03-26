Обследуют учителей. В школе Московского района нашли «открытый» туберкулез

У сотрудника 371-й школы Московского района обнаружили туберкулез. Его коллеги сообщили «Фонтанке» 26 марта про «открытую форму» болезни. И про то, что всех учителей направили на обследование в тубдиспансер. Информацию о выявлении очага туберкулеза подтвердил «Фонтанке» главный фтизиатр Петербурга Александр Пантелеев.



По словам главного фтизиатра, действительно, в коллективе сотрудников 371-й школы выявлен туберкулез с бактериовыделением (тот, что в народе называют открытым туберкулезом). «Проводятся противоэпидемические мероприятия. Помещения дезинфицированы, рисков для распространения инфекции нет. Продолжается обследование контактных, — сказал Александр Пантелеев. — При выявлении случая туберкулеза, независимо от бактериовыделения, окружающие подлежат обследованию. Это требование санитарных правил Роспотребнадзора. То есть всем контактным взрослым делают флюорографию, детям — туберкулиновые пробы».