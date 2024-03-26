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    Обследуют учителей. В школе Московского района нашли «открытый» туберкулез

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    У сотрудника 371-й школы Московского района обнаружили туберкулез. Его коллеги сообщили «Фонтанке» 26 марта про «открытую форму» болезни. И про то, что всех учителей направили на обследование в тубдиспансер. Информацию о выявлении очага туберкулеза подтвердил «Фонтанке» главный фтизиатр Петербурга Александр Пантелеев.

    По словам главного фтизиатра, действительно, в коллективе сотрудников 371-й школы выявлен туберкулез с бактериовыделением (тот, что в народе называют открытым туберкулезом). «Проводятся противоэпидемические мероприятия. Помещения дезинфицированы, рисков для распространения инфекции нет. Продолжается обследование контактных, — сказал Александр Пантелеев. — При выявлении случая туберкулеза, независимо от бактериовыделения, окружающие подлежат обследованию. Это требование санитарных правил Роспотребнадзора. То есть всем контактным взрослым делают флюорографию, детям — туберкулиновые пробы».

    Последний раз о выявлении в образовательном учреждении случая туберкулеза сообщалось два месяца назад. В 203-й школе Красносельского района его обнаружили у одного из учеников. Но никакого бактериовыделения у него не было.

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