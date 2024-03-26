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    В Балашихе до смерти избили вокалиста группы «Плаксы» Павла Якухина

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    Вокалист панк-группы «Плаксы» Павел Якухин скончался в результате нападения неизвестных в подмосковной Балашихе. Музыканту было 47 лет.

    «Не стало основателя группы «Плаксы» Павла Якухина. Прощай, друг, ты навсегда останешься с нами», — говорится 26 марта в сообщении панк-группы в социальной сети «ВКонтакте».

    Трагедия произошла еще 23 марта. Как выяснило издание «МК», в микрорайоне Купавна на музыканта набросились молодые люди, скрывающие лица черными капюшонами. В результате избиения Якухин получил колотые ранения и ушибы внутренних органов.

    Мать убитого подтвердила изданию информацию о случившемся, отметив, что в реанимацию ее не пустили, а доктор сказал, что прогнозы на выживание «50 на 50».

    Директор группы «Плаксы» не стал комментировать трагедию MSK1.RU, «так как идут следственные действия». Музыканты коллектива сообщили, что группа продолжит существование и посвятит ближайшие выступления погибшему вокалисту.

    Прощание с Павлом Якухиным пройдет 27 марта в храме на территории Пуршевского кладбища в Балашихе. Отмечается, что более 20 лет он проработал пожарным в этом городском округе.

    «Плаксы» — российская ска-панк-рок-группа, образованная в 2006 году в городе Железнодорожном Московской области. В состав вошли уже опытные музыканты из разных коллективов. Все участники на тот момент проживали в одном микрорайоне.

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