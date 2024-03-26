В Балашихе до смерти избили вокалиста группы «Плаксы» Павла Якухина

Трагедия произошла еще 23 марта. Как выяснило издание « МК », в микрорайоне Купавна на музыканта набросились молодые люди, скрывающие лица черными капюшонами. В результате избиения Якухин получил колотые ранения и ушибы внутренних органов.

«Не стало основателя группы «Плаксы» Павла Якухина. Прощай, друг, ты навсегда останешься с нами», — говорится 26 марта в сообщении панк-группы в социальной сети « ВКонтакте ».

Вокалист панк-группы «Плаксы» Павел Якухин скончался в результате нападения неизвестных в подмосковной Балашихе. Музыканту было 47 лет.

Мать убитого подтвердила изданию информацию о случившемся, отметив, что в реанимацию ее не пустили, а доктор сказал, что прогнозы на выживание «50 на 50».



Директор группы «Плаксы» не стал комментировать трагедию MSK1.RU, «так как идут следственные действия». Музыканты коллектива сообщили, что группа продолжит существование и посвятит ближайшие выступления погибшему вокалисту.

