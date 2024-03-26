По убийству агента РУБОПа задержан адвокат Петербурга

Убойный отдел петербургского главка в Ленобласти задержал адвоката Арутюнова. Его обвиняют в убийстве свидетеля по делу, где проходил сам юрист. Подробности от «Фонтанки».



Примерно к 16 часам 26 марта оперативники уголовного розыска Петербурга вместе с СОБРом пришли в загородный дом (Тосненский район Ленобласти, деревня Глинка), где расположен офис 54-летнего петербургского адвоката Александра-Сурена Арутюнова.