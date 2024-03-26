По убийству агента РУБОПа задержан адвокат Петербурга

Убойный отдел петербургского главка в Ленобласти задержал адвоката Арутюнова. Его обвиняют в убийстве свидетеля по делу, где проходил сам юрист. Подробности от «Фонтанки».
Примерно к 16 часам 26 марта оперативники уголовного розыска Петербурга вместе с СОБРом пришли в загородный дом (Тосненский район Ленобласти, деревня Глинка), где расположен офис 54-летнего петербургского адвоката Александра-Сурена Арутюнова.
«Фонтанка.ру»
По информации нашего издания, после обыска в доме его доставят в Следственный комитет Петербурга, где предъявят обвинение в убийстве петербуржца. Причем это произошло еще в 1999 году, когда Арутюнов вместе с людьми Андрея Волова (Маленького) находились в «Крестах» по обвинению в бандитизме.
Александр-Сурен Арутюнов занялся юридической практикой только в 2018 году, после приговора и срока. Он быстро вошёл в Международную коллегию адвокатов «Санкт-Петербург». Уже в 2020 году стал одним из победителей в номинации «За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты по административным делам» — известный профессиональный конкурс петербургской адвокатской палаты.
Сегодня, по версии СК Петербурга, в 1999-м он соучаствовал в ликвидации Дмитрия Матвеева, который на следствии по его делу дал изобличающие показания в отношении группировки. К тому же в круг Волова-Маленького от своего источника в РУБОПе тогда еще поступила информация о тайном сотрудничестве Матвеева с органами.
Из «Крестов» пошла команда убрать, команда была исполнена.
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