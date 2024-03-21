В Петербурге за убийство в 90-х суд отправил под стражу еще одного человека из окружения Андрея Маленького

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения еще одному предполагаемому члену банды известного в 90-х Андрея Маленького. Как сообщает 21 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, под стражу отправили Валерия Колбасова, которому предъявили обвинение в убийстве еще по статье Уголовного кодекса РСФСР.



Главным в преступном клане следствие видит бизнесмена Андрея Волова, в прошлом известного как Андрей Маленький. Его и двух подчиненных по 90-м годам отправили в СИЗО ранее — по делу о показательной казни двоих с отрубанием головы.

