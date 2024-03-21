В Петербурге за убийство в 90-х суд отправил под стражу еще одного человека из окружения Андрея Маленького

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения еще одному предполагаемому члену банды известного в 90-х Андрея Маленького. Как сообщает 21 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, под стражу отправили Валерия Колбасова, которому предъявили обвинение в убийстве еще по статье Уголовного кодекса РСФСР.
Главным в преступном клане следствие видит бизнесмена Андрея Волова, в прошлом известного как Андрей Маленький. Его и двух подчиненных по 90-м годам отправили в СИЗО ранее — по делу о показательной казни двоих с отрубанием головы.
Следствие полагает, что в августе 1994 года Волов решил расправиться с участником банды Купцовым, с которым у него возник конфликт. Волов, как утверждается, поручил совершение убийства участнику банды Диасу-Фернандесу, а также поручил выступить пособником указанного преступления Колбасову.
В августе того же года Купцов получил не меньше 15 ударов ножом на пустыре около Химического проспекта. Труп поместили в «Мерседес-300», из которого похитили ценности, имитируя разбойное нападение.
«После совершения преступления, Волов передал Диасу-Фернандесу и Колбасову 1500 долларов США», — говорится в сообщении судов.
Андрея Маленького суд арестовал 21 февраля этого года. О пути Волова от комсомольского вожака до рубки пальцев в стиле самураев читайте на 47news. Еще пятерых из его окружения суд отправил под стражу 8 марта этого года.
«Фонтанка» писала о зачистках, которые вменяют банде в материале «Убить информатора, убить ликвидатора и заодно девушку. В Петербурге раскапывают прошлое комсомольского лидера».