Лжеминёр «Авроры» в Петербурге просил миллион, чтобы «не случилась трагедия»

В Петербурге прошла волна ложных минирований. Накануне были зафиксированы 11 сообщений, касавшихся торговых центров и даже палки колбасы. Волна не миновала и крейсер «Аврора».



В паблике «Дорожный инспектор» 26 марта сообщили, что накануне неизвестный позвонил по номеру 112. Он сказал о том, что на «Авроре» находятся два взрывных устройства. В случае, если ему не переведут миллион рублей, трагедии не миновать.



Правоохранительные органы, в том числе и кинологи, приехали и обследовали крейсер. Взрывчатку они не нашли.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

