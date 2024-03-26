Лжеминёр «Авроры» в Петербурге просил миллион, чтобы «не случилась трагедия»

В Петербурге прошла волна ложных минирований. Накануне были зафиксированы 11 сообщений, касавшихся торговых центров и даже палки колбасы. Волна не миновала и крейсер «Аврора».
В паблике «Дорожный инспектор» 26 марта сообщили, что накануне неизвестный позвонил по номеру 112. Он сказал о том, что на «Авроре» находятся два взрывных устройства. В случае, если ему не переведут миллион рублей, трагедии не миновать.
Правоохранительные органы, в том числе и кинологи, приехали и обследовали крейсер. Взрывчатку они не нашли.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Днем 26 марта стало известно о возбуждении уголовного дела и заключении под стражу в отношении студента, который в минувшие выходные совершил ложное сообщение о минировании ТРК «Лондон Молл».