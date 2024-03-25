Эвакуация «Лондон Молла». Что это было на самом деле

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Днем 24 марта в Петербурге масштабно и с давно не виданным размахом эвакуировали крупных торгово-развлекательный комплекс «Лондон Молл». Как выяснил 47news, в отличие от предыдущих многочисленных эвакуаций, на этот раз опасаться страшного действительно был повод. Причем, у спецслужб было только 40 минут на то, чтобы убедиться, что речь идет о дурацкой шутке. Шутнику на фоне последних собитий неиллюзорно светит 8 лет. И он уже в руках полиции.



Задержанным 24 марта после сообщения о заложенной бомбе в ТРК «Лондон Молл», оказался 19-летний житель Петербурга Александр К. Началось с того, что молодой человек стал фотографировать машину ДПС неподалеку от торгового центра. Инспектора ГИБДД заинтересовались, подошли, начали проверять документы и заодно его мобильный. Там нашлись несколько не совсем однозначных каналов, а сам повел себя тревожно. Его доставили в ближайший, 70-й, отдел полиции. Время было около 12:30.

Когда с ним начали беседовать оперативники, он и выдал, мол, заложил в «Лондон Молле» взрывное устройство собственного изготовления, да еще весом 10 килограмм. Вскоре приехали сотрудники ФСБ.

На уточняющие вопросы отвечал подробно — как вытаскивал стальные шарики из подшипников, закладывал их, какие провода, где покупал компоненты. Говорил не на уровне взрывотехника, но ввиду очевидных событий, напряжение росло. При этом не говорил, где бомба. Наконец, заявил, что планируемое время взрыва — 16:00. Стрелка на часах была к 15:20.



Как рассказали нам собеседники в правоохранительных органах, один из оперов ФСБ заявил ему: «Давай-ка пойдем в Лондон Молл вместе, если что — хоть тебя унесу с собой». Говорят, этот сотрудник недавно приехал из командировки с СВО.

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Так, пошел сигнал об эвакуации торгового центра. Пришлось командовать людьми без сантиментов. Практически началась паника, кто-то из посетителей умудрился взобраться на крышу. Забывали даже о телефонах на столах кафе, не говоря уже о расчете. В магазинах, выбегающие люди сбивали вешалки с одеждой. При этом один из арендаторов позвонил в полицию с сообщением о стрельбе. Типичный хаос.

Юношу не бережно водили по ТЦ, а он ничего толкового не говорил. Поднимали камеры, засекли его на фудкорте в ТЦ минут за десять до задержания. Показывал оперативникам как шел, где брал кофе, где ел.

Осмотр площадей точно был неформальным, обыскивали огромное помещение тщательно. Кроме брошенных посетителями вещей — ноль на массу.



Поздним вечером с ним все еще работали. Заодно поднимали все видео его передвижений за день и так далее. 47news предполагает, что он уже дал объяснения или признание. Внешне он не похож на полоумного.



Судя по странице в соцсетях, парень родился в Набережных Челнах, сейчас учится на бакалавриате в университете Петербурга. Главным в жизни называет «совершенствование мира». К нашему удивлению, активность у него вполне прогосударственная — раньше он активно публиковал посты с поддержкой Донбасса, репостил сообщения главы ДНР Дениса Пушилина. Подписан на страницы председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги, блогера Дмитрия Пучкова и члена зампредседетеля Совета безопасности Дмитрия Медведева, но совмещает это с развлекательным контентом. Свою страницу назвал «mad god» (безумный бог).

Скорее всего, ему светит для начала 15 суток административного ареста, а затем статья 207 УК — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (до 8 лет).