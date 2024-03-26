    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    758мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.78eur100.37

    19-летнего лжеминёра «Лондон Молла» отправили в СИЗО Петербурга

    3636
    обсудить

    Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения 19-летнему первокурснику, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о минировании ТРК «Лондон Молл».

    Как сообщает пресс-служба судов 26 марта, его заключили под стражу на два месяца, до 23 мая. По данным следствия, днем 24 марта парень, находясь в 70-м отделе полиции Невского района, сообщил правоохранителю о минировании ТРК «Лондон Молл». В ходе проверки информация не подтвердилась, взрывчатых веществ и взрывных устройств при обследовании здания торгово-развлекательного комплекса не обнаружили.

    Накануне молодому человеку предъявили обвинение по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Известно, что парень является первокурсником петербургского Политеха.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Лондон МоллЛожное сообщение о минировании
    ЛАЙК22
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close