19-летнего лжеминёра «Лондон Молла» отправили в СИЗО Петербурга

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения 19-летнему первокурснику, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о минировании ТРК «Лондон Молл».
Как сообщает пресс-служба судов 26 марта, его заключили под стражу на два месяца, до 23 мая. По данным следствия, днем 24 марта парень, находясь в 70-м отделе полиции Невского района, сообщил правоохранителю о минировании ТРК «Лондон Молл». В ходе проверки информация не подтвердилась, взрывчатых веществ и взрывных устройств при обследовании здания торгово-развлекательного комплекса не обнаружили.
Накануне молодому человеку предъявили обвинение по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Известно, что парень является первокурсником петербургского Политеха.