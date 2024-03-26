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    Конституционный суд РФ воздержался от комментария по возможному возвращению смертной казни

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    Конституционный суд России воздержался от комментариев по поводу возможного возвращения смертной казни. Об этом 26 марта КС РФ сообщил «Фонтанке».

    «Конституционный суд воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, потому что это может стать предметом рассмотрения суда», — говорится в сообщении.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу для анализа законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента.

    Теракт в «Крокус Сити Холле», который унес жизни 139 человек, всколыхнул новый виток дискуссии о возвращении к практике смертной казни в России. В частности, инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм планировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Сергей Миронов от «Справедливой России» и другие.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не участвует в обсуждении вопроса о снятии такого моратория.

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