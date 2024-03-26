Конституционный суд РФ воздержался от комментария по возможному возвращению смертной казни

Конституционный суд России воздержался от комментариев по поводу возможного возвращения смертной казни. Об этом 26 марта КС РФ сообщил «Фонтанке».



«Конституционный суд воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни, потому что это может стать предметом рассмотрения суда», — говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу для анализа законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента.