Володин — о смертной казни: «Не надо референдумов, достаточно решения Конституционного суда»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу для анализа законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента 26 марта , передает РИА Новости.



Кроме того, Володин отметил, что для возвращения смертной казни можно не проводить референдум — достаточно решения Конституционного суда.



«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — сказал Володин (цитата РИА Новости).

