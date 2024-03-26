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    Володин — о смертной казни: «Не надо референдумов, достаточно решения Конституционного суда»

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу для анализа законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента 26 марта, передает РИА Новости.

    Кроме того, Володин отметил, что для возвращения смертной казни можно не проводить референдум — достаточно решения Конституционного суда.

    «У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — сказал Володин (цитата РИА Новости).

    В комитете Госдумы по госстроительству заявили, что готовы обсудить законопроекты с различными предложениями по мораторию на смертную казнь. Однако глава комитета Павел Крашенинников отметил, что такие решения нужно принимать «на холодную голову».

    Сенатор и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас накануне поддержал мнение адвоката Сергея Бадамшина, который пояснил, что даже если смертную казнь вернут, она не коснется террористов, открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле», так как они совершили преступление, когда ее в законодательстве не было.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» дал почву для дискуссий о возвращении к практике смертной казни в России. В частности, инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм планировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и Сергей Миронов от «Справедливой России». В Кремле, в свою очередь, заявили, что сейчас не принимают участия в этой дискуссии.

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