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    Полиция безопасности Финляндии назвала главную угрозу для страны

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    В своем ежегодном обзоре Полиция безопасности Финляндии (Supo) утверждает, что Россия остается основной угрозой для страны. Соответствующий отчет был опубликован 26 марта на сайте организации.

    Это не первый раз, когда финская полиция утверждает, что Россия является главной угрозой национальной безопасности Финляндии. По мнению Хельсинки, в РФ рассматривают Финляндию как недружественное государство и объект для шпионажа.

    Отчет также отмечает, что «российские операции влияния на Финляндию» предпринимаются, чтобы повлиять на характер членства Финляндии в НАТО. Однако конкретные методы и цели таких действий РФ в отчете не раскрываются.

    Уровень террористической угрозы для Финляндии остается на стабильно втором (повышенном) уровне по четырехбалльной шкале. Согласно отчету, наибольшая вероятность террористических атак в стране исходит от одиночек или небольших групп, пропагандирующих крайне правую или радикальную исламистскую идеологию.

    При этом проживающие в Финляндии русскоязычные люди не представляют большого риска, уверены в Supo. «Эти люди не формируют некое единое сообщество и не организуются в какое-либо влиятельное движение в Финляндии, как мы считаем», — заявил исследователь Петтери Лалу.

    В январе министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Kyodo заявила, что Россия в течение долгого времени остается значительной угрозой для Финляндии. Она указала на якобы «растущую враждебность Москвы» и шпионскую деятельность.

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