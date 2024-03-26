Полиция безопасности Финляндии назвала главную угрозу для страны

В своем ежегодном обзоре Полиция безопасности Финляндии (Supo) утверждает, что Россия остается основной угрозой для страны. Соответствующий отчет был опубликован 26 марта на сайте организации.

Это не первый раз, когда финская полиция утверждает, что Россия является главной угрозой национальной безопасности Финляндии. По мнению Хельсинки, в РФ рассматривают Финляндию как недружественное государство и объект для шпионажа.

Отчет также отмечает, что «российские операции влияния на Финляндию» предпринимаются, чтобы повлиять на характер членства Финляндии в НАТО. Однако конкретные методы и цели таких действий РФ в отчете не раскрываются.