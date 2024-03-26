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    Смольный пересчитал петербургских айтишников. Инвестиции в отрасль выросли на треть, прибыль организаций — в полтора раза

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    Объем инвестиций в сферу информационных технологий в Петербурге в 2023 году вырос на 31%. Об этом сообщил во вторник, 26 марта, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания городского правительства.

    По его словам, в Петербурге работает почти 10 тысяч организаций в области информатизации и связи. Это 9% от общего количества по стране. Аккредитованных ИТ-организаций в Петербурге около 3 тысяч.

    В ИТ-секторе трудится 117 тысяч человек, что на 6% больше, чем в 2022 году. Оборот компаний в области информатизации и связи увеличился в 2023 году на 13%, до 683 млрд рублей, прибыль выросла в 1,5 раза. Объем вложенных инвестиций в этот сектор увеличился на 31%.

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