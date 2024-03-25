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    МДТ даст спектакль в пользу семей погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле»

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    Малый драматический театр — Театр Европы 26 марта в 19:00 сыграет спектакль «Где нет зимы» (12+) по мотивам повести Дины Сабитовой. Все средства от продажи билетов пойдут в фонд Российского Красного креста на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», — сообщили в МДТ 25 марта.

    «Мы вместе с вами скорбим по погибшим в трагедии и выражаем слова сочувствия и поддержки пострадавшим», — добавили в театре.

    Спектакль — 2020 года, поставлен Яной Туминой и Еленой Покорской, сценография — Эмиля Капелюша. Согласно информации с сайта спектакля, он — «о духовном сиротстве, одиночестве человека, силе созидательной любви».

    «Близкая театру тема зыбкости связей между людьми вскрывается под новым ракурсом», — сказано в аннотации.

    22 марта в подмосковном Красногорске произошел теракт в здании концертного зала «Крокус Сити Холл». На сцене в этот вечер должна была выступить группа «Пикник» с симфоническим оркестром. В результате стрельбы и пожара погибли 137 человек, пострадали 182 человека. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку.

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    Комментарии 8

    Гость25 Мар 2024 в 19:27
    В знак солидарности
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