МДТ даст спектакль в пользу семей погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Малый драматический театр — Театр Европы 26 марта в 19:00 сыграет спектакль «Где нет зимы» (12+) по мотивам повести Дины Сабитовой. Все средства от продажи билетов пойдут в фонд Российского Красного креста на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», — сообщили в МДТ 25 марта.

«Мы вместе с вами скорбим по погибшим в трагедии и выражаем слова сочувствия и поддержки пострадавшим», — добавили в театре.



Спектакль — 2020 года, поставлен Яной Туминой и Еленой Покорской, сценография — Эмиля Капелюша. Согласно информации с сайта спектакля, он — «о духовном сиротстве, одиночестве человека, силе созидательной любви».

