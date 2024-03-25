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    Продюсер SHAMAN опроверг фейк о том, что артист не сможет помочь семьям погибших в «Крокусе»

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    Певец SHAMAN перечислил средства организации «Российский Красный Крест» на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити холле» 22 марта. Об этом в понедельник артист сообщил в своем официальном telegram-канале.

    «Мы продолжаем обрабатывать поступившие заявки, и всем без исключения будет оказана необходимая помощь», — написал артист. По его словам, все общение с пострадавшими от его имени ведет только Российский Красный Крест.

    Тем временем в telegram-каналах распространяется переписка, в которой якобы SHAMAN отказывается помогать семьям всех погибших, потому что их оказалось почти 150. «Это провокация и фейк», — заявил «Фонтанке» пресс-секретарь музыканта Антон Коробков-Землянский на просьбу подтвердить подлинность распространяемого скриншота.

    Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске четверо вооруженных мужчин ворвались в здание «Крокус Сити холла» и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар. По последним данным МЧС, в теракте погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали.

    Ночью 23-го числа артист опубликовал видеоролик, в котором заявил, что готов оплатить похороны каждого невинного погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего.

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