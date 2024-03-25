Продюсер SHAMAN опроверг фейк о том, что артист не сможет помочь семьям погибших в «Крокусе»

Певец SHAMAN перечислил средства организации «Российский Красный Крест» на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити холле» 22 марта. Об этом в понедельник артист сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Мы продолжаем обрабатывать поступившие заявки, и всем без исключения будет оказана необходимая помощь», — написал артист. По его словам, все общение с пострадавшими от его имени ведет только Российский Красный Крест.

Тем временем в telegram-каналах распространяется переписка, в которой якобы SHAMAN отказывается помогать семьям всех погибших, потому что их оказалось почти 150. «Это провокация и фейк», — заявил «Фонтанке» пресс-секретарь музыканта Антон Коробков-Землянский на просьбу подтвердить подлинность распространяемого скриншота.