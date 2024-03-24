В Колпино задержан мужчина за расстрел двери соседки

Ночное выступление с пистолетом завершилось визитом СОБРа для жителя Колпино. Соседка не оценила стрельбу по своей двери.



Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, накануне ночью соседей многоэтажки на улице Тверской разбудили выстрелы. На лестничной площадке стоял мужчина с пистолетом. Он палил в дверь квартиры напротив. Хозяйка этой квартиры вызвала полицию.



Приехавшие на место полицейские не нашли общий язык с соседом, который к тому времени закрылся у себя дома. В итоге дверь к нему в жилье вскрывал СОБР. Нетрезвого стрелка задержали и отправили в больницу.

