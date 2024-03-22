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    «Пока так вопрос не стоит». В Госдуме прокомментировали сообщения о новой волне мобилизации

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    В России пока хватает контрактников и есть резерв, оставшийся с момента проведения частичной мобилизации. Информации о планах провести новую волну мобилизационных мероприятий нет. Об этом изданию «Подъем» в пятницу, 22 марта, заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин.

    «Не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть ещё от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи», — сообщил он журналистам.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что в 2023 году в Вооруженные силы поступили около 490 тысяч добровольцев и контрактников. По его словам, ежедневно заявления о приеме на военную службу подают полторы тысячи человек. По итогам 2024 года количество контрактников с учетом комплектования новых формирований планируют увеличить до 745 тысяч человек.

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    Мобилизация
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