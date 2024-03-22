«Пока так вопрос не стоит». В Госдуме прокомментировали сообщения о новой волне мобилизации

В России пока хватает контрактников и есть резерв, оставшийся с момента проведения частичной мобилизации. Информации о планах провести новую волну мобилизационных мероприятий нет. Об этом изданию «Подъем» в пятницу, 22 марта, заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин.



«Не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть ещё от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников. Пока так вопрос не стоит. Пока это слухи», — сообщил он журналистам.

