Новый президент Финляндии Стубб едет на границу с Россией смотреть на закрытый пункт пропуска

Президент Финляндии Александр Стубб совершит 27 марта первую поездку в Восточную Финляндию, где посетит автомобильный пункт пропуска «Ниирала» на границе с российской Карелией. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает издание Yle.
В поездку избранный президент отправится вместе с женой Сюзанной Иннес-Стубб.
Александр Стубб вступил в должность президента страны 1 марта. Он сторонник сохранения жесткого курса в отношении России. Стубб заявлял об отказе поддерживать отношения с Москвой на высшем уровне, пока длится конфликт на Украине, и допускал транспортировку ядерного оружия через территорию Финляндии.
Накануне стало известно, что финское МВД выделит миллионы евро на ускоренное возведение стены на границе с Россией.
Между Россией и Финляндией пункты пропуска остановили работу как минимум до 14 апреля. При этом после граница с высокой долей вероятности останется закрытой. Максимум, что возможно, это ее работа в очень ограниченной степени. В Финляндию прошлой осенью через Россию прибыло более 1000 просителей убежища. При этом в январе сообщалось, что миграционная служба не приняла ни одного положительного решения по заявлениям беженцев.