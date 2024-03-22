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    Новый президент Финляндии Стубб едет на границу с Россией смотреть на закрытый пункт пропуска

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    Президент Финляндии Александр Стубб совершит 27 марта первую поездку в Восточную Финляндию, где посетит автомобильный пункт пропуска «Ниирала» на границе с российской Карелией. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает издание Yle.

    В поездку избранный президент отправится вместе с женой Сюзанной Иннес-Стубб.

    Александр Стубб вступил в должность президента страны 1 марта. Он сторонник сохранения жесткого курса в отношении России. Стубб заявлял об отказе поддерживать отношения с Москвой на высшем уровне, пока длится конфликт на Украине, и допускал транспортировку ядерного оружия через территорию Финляндии.

    Накануне стало известно, что финское МВД выделит миллионы евро на ускоренное возведение стены на границе с Россией.

    Между Россией и Финляндией пункты пропуска остановили работу как минимум до 14 апреля. При этом после граница с высокой долей вероятности останется закрытой. Максимум, что возможно, это ее работа в очень ограниченной степени. В Финляндию прошлой осенью через Россию прибыло более 1000 просителей убежища. При этом в январе сообщалось, что миграционная служба не приняла ни одного положительного решения по заявлениям беженцев.

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    ФинляндияАлександр Стубб
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