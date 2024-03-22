Новый президент Финляндии Стубб едет на границу с Россией смотреть на закрытый пункт пропуска

Президент Финляндии Александр Стубб совершит 27 марта первую поездку в Восточную Финляндию, где посетит автомобильный пункт пропуска «Ниирала» на границе с российской Карелией. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает издание Yle.



В поездку избранный президент отправится вместе с женой Сюзанной Иннес-Стубб.



Александр Стубб вступил в должность президента страны 1 марта. Он сторонник сохранения жесткого курса в отношении России. Стубб заявлял об отказе поддерживать отношения с Москвой на высшем уровне, пока длится конфликт на Украине, и допускал транспортировку ядерного оружия через территорию Финляндии.