Поездка на автобусе закончилась для подростка падением и переломом в Парголово. Поднимали его уже на улице

Поездка в автобусе для несовершеннолетнего пассажира закончилась госпитализацией в поселке Парголово Выборгского района Петербурга. Мальчик неожиданно оказался за пределами транспорта и попал на больничную койку с переломом.



По данным «Фонтанки», все произошло вечером 20 марта на улице Федора Абрамова. 13-летний пассажир выпал из автобуса № 271 и упал на спину. По предварительным данным, медики диагностировали у ребенка перелом крестца.



По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, родители пострадавшего уже написали заявление в полицию. В настоящее время факт происшествия подтверждается, проводится проверка.

