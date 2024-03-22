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    Поездка на автобусе закончилась для подростка падением и переломом в Парголово. Поднимали его уже на улице

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    Поездка в автобусе для несовершеннолетнего пассажира закончилась госпитализацией в поселке Парголово Выборгского района Петербурга. Мальчик неожиданно оказался за пределами транспорта и попал на больничную койку с переломом.

    По данным «Фонтанки», все произошло вечером 20 марта на улице Федора Абрамова. 13-летний пассажир выпал из автобуса № 271 и упал на спину. По предварительным данным, медики диагностировали у ребенка перелом крестца.

    По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, родители пострадавшего уже написали заявление в полицию. В настоящее время факт происшествия подтверждается, проводится проверка.

    Согласно информации из открытых источников, маршрут обслуживает компания «Вест-Сервис». Там «Фонтанке» сообщили, что информации об инциденте нет.

    Еще одно ДТП с участием ребенка и пассажирского транспорта произошло 9 марта на Среднем проспекте Васильевского острова. Шестилетний ребенок на самокате получил серьезные травмы, попав под автобус.

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    Общественный транспортПадение в автобусе
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    Комментарии 3

    Гость22 Мар 2024 в 16:54
    № 271.
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