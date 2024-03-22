ЛГБТ* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Международное движение ЛГБТ* (запрещено в РФ)** внесено в список террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. 22 марта движение упоминается в этом перечне под номером 37.

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», — указано в списке.



Напомним, 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал «международное движение ЛГБТ**» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

2 декабря 2023 года заявил о закрытии один из старейших гей-клубов* в Петербурге — «Центральная станция».