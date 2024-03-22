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    ЛГБТ* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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    Международное движение ЛГБТ* (запрещено в РФ)** внесено в список террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. 22 марта движение упоминается в этом перечне под номером 37.

    «Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», — указано в списке.

    Напомним, 30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал «международное движение ЛГБТ**» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

    2 декабря 2023 года заявил о закрытии один из старейших гей-клубов* в Петербурге — «Центральная станция».

    А 20 марта 2024 года в Оренбурге арестовали арт-директора и администратора гей-бара*** Pose, их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Это первый подобный случай в России.

    *Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

    **Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

    ***30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

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