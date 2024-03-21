Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый обратился к своим поклонникам. Он принес извинения за свое поведение в Новосибирске и пообещал доказать, что он достойный член общества. Об этом он заявил 21 марта в своем телеграм-канале после заседания суда, на котором ему дали семь суток.



«Я совершил такой поступок, я его не оправдываю. Я просто очень устал. Те, кто за мной следит, вы понимаете прекрасно, что я эмоционально выгорел», — объяснил актер.



«Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен. Считаю, что должен его достойно принять. Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет», — заявил Кологривый.

