Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый обратился к своим поклонникам. Он принес извинения за свое поведение в Новосибирске и пообещал доказать, что он достойный член общества. Об этом он заявил 21 марта в своем телеграм-канале после заседания суда, на котором ему дали семь суток.
«Я совершил такой поступок, я его не оправдываю. Я просто очень устал. Те, кто за мной следит, вы понимаете прекрасно, что я эмоционально выгорел», — объяснил актер.
«Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен. Считаю, что должен его достойно принять. Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет», — заявил Кологривый.
И добавил: «Еще раз попрошу прощения за свое поведение. Я исправлюсь. Я вам докажу, что я достойный член общества».
Центральный районный суд Новосибирска 21 марта назначил Кологривому административный арест на семь суток за дебош в баре с укусом официантки (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»). Ему вменили мелкое хулиганство, минувшую ночь он провел в спецприемнике. Прокуратура, которая просила 15 суток, заявила о намерении обжаловать слишком мягкое наказание.
В минувшую субботу Кологривый открыл в Новосибирске кинофестиваль «Семейные традиции», встретился с поклонниками и успел поскандалить с организаторами.