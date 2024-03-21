Слишком мягко? Прокуратура обжалует наказание Никите Кологривому

Прокуратура посчитала мягким наказание актеру Никите Кологривому и намерена обжаловать его. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
«Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи с мягкостью назначенного наказания», — сообщила представитель прокуратуры.
Сегодня суд назначил актёру 7 суток административного ареста за дебош в одном из новосибирских баров, где он дрался и приставал к официантке (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»). Ему вменили мелкое хулиганство. Прокурор просил 15 суток, адвокат — штраф или арест на сутки. Сам актёр просил его помиловать, а после решения суда расстроился, но заявил, что он тёртый калач и будет сидеть на киче и писать стихи, а потом поучаствовал в спонтанной фотосессии.