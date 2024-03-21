Слишком мягко? Прокуратура обжалует наказание Никите Кологривому

Прокуратура посчитала мягким наказание актеру Никите Кологривому и намерена обжаловать его. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.



«Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи с мягкостью назначенного наказания», — сообщила представитель прокуратуры.

