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    Слишком мягко? Прокуратура обжалует наказание Никите Кологривому

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    Прокуратура посчитала мягким наказание актеру Никите Кологривому и намерена обжаловать его. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

    «Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи с мягкостью назначенного наказания», — сообщила представитель прокуратуры.

    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Сегодня суд назначил актёру 7 суток административного ареста за дебош в одном из новосибирских баров, где он дрался и приставал к официантке (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»). Ему вменили мелкое хулиганство. Прокурор просил 15 суток, адвокат — штраф или арест на сутки. Сам актёр просил его помиловать, а после решения суда расстроился, но заявил, что он тёртый калач и будет сидеть на киче и писать стихи, а потом поучаствовал в спонтанной фотосессии.

    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

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    Никита КологривыйНикита Кологривый в НовосибирскеСуд
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    Комментарии 11

    Гость21 Мар 2024 в 12:24
    Да более чем мягко.
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