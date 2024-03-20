Такого ещё не было. Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд

Температура на планете Земля впервые за всю историю наблюдений бьет рекорды девять месяцев подряд. Восемь месяцев она превышает норму на
«При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на
В итоге в Северном полушарии минувшая зима оказалась самой теплой за весь период наблюдений.
«Но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы, в частности, средняя температура была ниже нормы», — добавил Вильфанд.
Парижское соглашение по климату, принятое 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК), объединяет усилия крупных стран по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах
Напомним, во второй половине 2023 года началось климатическое явление Эль-Ниньо, оно считается одной из причин самого жаркого лета в истории Земли. В апреле оно может прекратиться.