Такого ещё не было. Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд

Температура на планете Земля впервые за всю историю наблюдений бьет рекорды девять месяцев подряд. Восемь месяцев она превышает норму на 1,5 градуса , приближаясь к «рубежу» Парижских соглашений. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости в интервью, опубликованном 20 марта.



«При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса . Это очень много», — сказал Вильфанд.



В итоге в Северном полушарии минувшая зима оказалась самой теплой за весь период наблюдений.

