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    Такого ещё не было. Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд

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    15 комментариев

    Температура на планете Земля впервые за всю историю наблюдений бьет рекорды девять месяцев подряд. Восемь месяцев она превышает норму на 1,5 градуса, приближаясь к «рубежу» Парижских соглашений. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости в интервью, опубликованном 20 марта.

    «При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса. Это очень много», — сказал Вильфанд.

    В итоге в Северном полушарии минувшая зима оказалась самой теплой за весь период наблюдений.

    «Но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы, в частности, средняя температура была ниже нормы», — добавил Вильфанд.

    Парижское соглашение по климату, принятое 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК), объединяет усилия крупных стран по сдерживанию климатических изменений. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса относительно доиндустриального уровня. Документ подписали в Париже представители 175 государств, в том числе России, США, Китая.

    Напомним, во второй половине 2023 года началось климатическое явление Эль-Ниньо, оно считается одной из причин самого жаркого лета в истории Земли. В апреле оно может прекратиться.

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    Комментарии 15

    Гость20 Мар 2024 в 15:08
    Так я не понял: с Природой заключили Парижские соглашения, а она всё ломает?!
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 14:05
    Потому что шерсти навалило с югов.
    +1−1
    Гость20 Мар 2024 в 13:54
    Глобалистская брехня!
    +2−1
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