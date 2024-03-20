В Гатчине запустили завод по переработке пластиковой упаковки

В Ленинградской области появилось новое производство по переработке пластиковых отходов. На предприятии «Газпром нефти» в Гатчине ежегодно будут производить из использованной упаковки до
На предприятии осуществляется полный цикл переработки упаковки из полипропилена и полиэтилена, в результате которого получается сырье, подготовленное для дальнейшего использования. В частности, вторичные полимерные гранулы пригодятся самой «Газпром нефти» для производства гидроизоляционных материалов для промышленного и гражданского строительства. Также продукция завода будет направляться другим компаниям, выпускающим изделия из пластика.
Как отметил начальник департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Игорь Королев, к 2030 году потребность только «Газпром нефти» во вторичных гранулах может достичь
На предприятии используется система очистки воды замкнутого цикла: фильтры улавливают мелкие пластиковые частицы, очищают воду и повторно возвращают ее в технологический цикл.