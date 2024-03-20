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    Энергетический Петербург

    В Гатчине запустили завод по переработке пластиковой упаковки

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    В Ленинградской области появилось новое производство по переработке пластиковых отходов. На предприятии «Газпром нефти» в Гатчине ежегодно будут производить из использованной упаковки до 8,6 тыс. тонн гранул.

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    На предприятии осуществляется полный цикл переработки упаковки из полипропилена и полиэтилена, в результате которого получается сырье, подготовленное для дальнейшего использования. В частности, вторичные полимерные гранулы пригодятся самой «Газпром нефти» для производства гидроизоляционных материалов для промышленного и гражданского строительства. Также продукция завода будет направляться другим компаниям, выпускающим изделия из пластика.

    Как отметил начальник департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Игорь Королев, к 2030 году потребность только «Газпром нефти» во вторичных гранулах может достичь 3,2 тыс. тонн в год. «Использовать переработанное сырье экономически эффективнее, а процесс рециклинга безопасен для окружающей среды, — добавил он. — Наш проект вторичной переработки упаковочных материалов — важный шаг для развития экономики замкнутого цикла в стране, его реализация позволит возвращать в производственный процесс весь объем пластика, который выпускаем мы и наши партнеры».

    На предприятии используется система очистки воды замкнутого цикла: фильтры улавливают мелкие пластиковые частицы, очищают воду и повторно возвращают ее в технологический цикл.

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