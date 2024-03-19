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    Массовая авария на Большом Сампсониевском

    «Мерседес», «Лексус» и «Митсубиши». На углу Первого Муринского и Большого Сампсониевского жёсткая массовая авария

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    2 комментария

    Массовая авария произошла в Выборгском районе Петербурга вечером 19 марта. Очевидцы сняли на видео, как на перекрёстке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов столкнулись пять автомобилей.

    Видеозаписями последствий ДТП с участием «Мерседеса», «Лексуса», «Митсубиси» и еще двух автомобилей делятся очевидцы. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС.

    тг-канал Такси. Облавы. СПб.

    Судя по кадрам, машины получили очень сильные повреждения. По данным «Яндекс.Карт», на месте ЧП собралась пробка. Участок проспекта «покраснел».

    Сведения о причинах аварии и пострадавших выясняются.

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    Комментарии 2

    Гость19 Мар 2024 в 23:09
    новые купят не заметят
    +0−1
    sektor719 Мар 2024 в 23:04
    Теперь простым горожанам на этом перекрестке стоять до дома меньше придется. Ровно на 5 машин.
    +0−1
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