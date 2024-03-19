«Мерседес», «Лексус» и «Митсубиши». На углу Первого Муринского и Большого Сампсониевского жёсткая массовая авария

Массовая авария произошла в Выборгском районе Петербурга вечером 19 марта. Очевидцы сняли на видео, как на перекрёстке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов столкнулись пять автомобилей.



Видеозаписями последствий ДТП с участием «Мерседеса», «Лексуса», «Митсубиси» и еще двух автомобилей делятся очевидцы. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС.