«Мерседес», «Лексус» и «Митсубиши». На углу Первого Муринского и Большого Сампсониевского жёсткая массовая авария

Массовая авария произошла в Выборгском районе Петербурга вечером 19 марта. Очевидцы сняли на видео, как на перекрёстке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов столкнулись пять автомобилей.
Видеозаписями последствий ДТП с участием «Мерседеса», «Лексуса», «Митсубиси» и еще двух автомобилей делятся очевидцы. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС.
тг-канал Такси. Облавы. СПб.
Судя по кадрам, машины получили очень сильные повреждения. По данным «Яндекс.Карт», на месте ЧП собралась пробка. Участок проспекта «покраснел».
Сведения о причинах аварии и пострадавших выясняются.