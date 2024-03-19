«Я буду резать горла всем». Силовики нашли подростка, который угрожал шуттингом петербургской школе

Вторые сутки родители и дети из 471-й школы в Парголово встревожены сообщениями из анонимного телеграм-канала. Его автор составил список жертв и обещал устроить «потоп из крови». В итоге на беседу вызван семиклассник, он якобы хотел проверить безопасность учреждения.

Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне одна из учениц 471 школы показала учителю сообщения в анонимном телеграм-канале. Автор в нецензурной форме сообщал, как ему все надоели, он составил список жертв и пообещал надругаться над семиклассницами, а также над учительницами.

«Я буду резать горло всем, будет потоп из крови, вы будете страдать», — говорилось в одном из сообщений. Аноним добавлял, что у него есть автомат Калашникова, охотничий нож и «пневматический ствол». День иск был назначен на 20 марта. В телеграм-канале состояло порядка 30 человек. Позже его сделали закрытым.

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В школе на сообщение отреагировали быстро и вызвали полицию. Приехавший полицейский провел беседу с учителями и учениками, в том числе с одним из семиклассников, но установить его причастность к сообщениям не удалось. В это время информация стала распространяться по родительским чатам. Мамы и папы младшеклассников писали, что не готовы приводить детей в школу. К ситуации подключилась районная полиция и ФСБ. При изучении сообщений из телеграм-канала силовики увидели знакомый стиль — недавно подобные угрозы распространялись в школе во Всеволожске, но они не имели под собой никакой реальной идеи, кроме баловства.

По данным «Фонтанки», днём 19 марта сотрудники раскрыли личность анонима. Им оказался 14-летний семиклассник. На вопрос о создании канала с угрозами он ответил, что хотел просто проверить как с точки зрения безопасности будет реагировать школа.