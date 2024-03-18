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    Подросток из Токсово прыгнул в сугроб. Кровь не могли остановить две недели

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    2 комментария

    В Педиатрическом университете прооперировали 14-летнего подростка из Токсово. Он повредил ногу еще в конце февраля, когда прыгнул в сугроб. Все это время у него кровоточила рана. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила пресс-служба медучреждения.

    Школьник 29 февраля прыгнул в сугроб и не заметил, что сильно порезал ногу. В Токсовской больнице хирурги провели первичную обработку раны и отпустили мальчика домой. Но кровотечение никак не останавливалось. Сквозь повязку сочилась кровь, а 8 марта кровотечение стало выраженным. Мальчик несколько раз обращался за помощью к врачам в Токсово, но установить причину они так и не смогли.

    Ребенка госпитализировали 17 марта в отделение микрохирургии Педиатрического университета. «Угрозы жизни и потери конечностей не было, но рана с периодическим кровотечением, которое не получается остановить, требует особого внимания», — сказал завотделением Юрий Махин.

    Оказалось, что требуется реконструктивная операция из-за поврежденной задней большеберцовой артерии. Сложное микрохирургическое вмешательство длилось пять часов.

    «Мы остановили кровотечение, выполнили аутовенозную пластику поврежденного участка артерии собственной веной пациента», — рассказал хирург Антон Волков, делавший операцию.

    Сейчас подростка готовят к переводу из реанимации в отделение микрохирургии. Врачи дают благоприятный прогноз.

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    ОперацияПодростокПедиатрический университет
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    Комментарии 2

    Slava_Rossii218 Мар 2024 в 15:41
    Целую неделю врачам было непонятно, что раз течёт кровь, значит повреждёны сосуды?
    +1−0
    Гость18 Мар 2024 в 15:40
    Что на это нам ответит местный шерстепах?
    +1−2
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