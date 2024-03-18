Подросток из Токсово прыгнул в сугроб. Кровь не могли остановить две недели

В Педиатрическом университете прооперировали 14-летнего подростка из Токсово. Он повредил ногу еще в конце февраля, когда прыгнул в сугроб. Все это время у него кровоточила рана. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила пресс-служба медучреждения.
Школьник 29 февраля прыгнул в сугроб и не заметил, что сильно порезал ногу. В Токсовской больнице хирурги провели первичную обработку раны и отпустили мальчика домой. Но кровотечение никак не останавливалось. Сквозь повязку сочилась кровь, а 8 марта кровотечение стало выраженным. Мальчик несколько раз обращался за помощью к врачам в Токсово, но установить причину они так и не смогли.
Ребенка госпитализировали 17 марта в отделение микрохирургии Педиатрического университета. «Угрозы жизни и потери конечностей не было, но рана с периодическим кровотечением, которое не получается остановить, требует особого внимания», — сказал завотделением Юрий Махин.
Оказалось, что требуется реконструктивная операция из-за поврежденной задней большеберцовой артерии. Сложное микрохирургическое вмешательство длилось пять часов.
«Мы остановили кровотечение, выполнили аутовенозную пластику поврежденного участка артерии собственной веной пациента», — рассказал хирург Антон Волков, делавший операцию.
Сейчас подростка готовят к переводу из реанимации в отделение микрохирургии. Врачи дают благоприятный прогноз.