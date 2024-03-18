Подросток из Токсово прыгнул в сугроб. Кровь не могли остановить две недели

В Педиатрическом университете прооперировали 14-летнего подростка из Токсово. Он повредил ногу еще в конце февраля, когда прыгнул в сугроб. Все это время у него кровоточила рана. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила пресс-служба медучреждения.



Школьник 29 февраля прыгнул в сугроб и не заметил, что сильно порезал ногу. В Токсовской больнице хирурги провели первичную обработку раны и отпустили мальчика домой. Но кровотечение никак не останавливалось. Сквозь повязку сочилась кровь, а 8 марта кровотечение стало выраженным. Мальчик несколько раз обращался за помощью к врачам в Токсово, но установить причину они так и не смогли.