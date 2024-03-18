Умершей у стоматолога шестилетней петербурженке требовалась замена кардиостимулятора

«Фонтанке» 18 марта стали известны некоторые подробности трагедии, которая произошла в стоматологическом кабинете в Кудрово. Там накануне умерла шестилетняя девочка.
По данным источника, ребенка привели к стоматологу в рамках рутинной подготовки к операции. В скором времени девочке должны были провести операцию на сердце — заменить кардиостимулятор. Но что-то пошло не так. Пациентку обезболили «Мепивакаином» и удалили зуб, после чего девочке стало плохо. Сотрудники стоматологии вызвали скорую помощь, но реанимационные действия ни к чему не привели. Аллергии у ребенка, по предварительным данным, не было. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.
В СК возбудили дело о небезопасных услугах.