«Жалобы к нам такие, безусловно, поступали». Родственники бойцов жалуются на отвратительную работу военной почты

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербурженка Светлана, поверив обещаниям чиновников, отправила мужу на фронт бесплатную посылку еще в начале февраля. Но по пути она потерялась, и чтобы ее найти, пришлось писать губернатору и в прокуратуру. А 14 марта, так и не найдя адресата, посылка поехала назад в Петербург. Похожий путь проходят и многие другие отправления в зону СВО. Их ждут по четыре месяца, а получают переворошенными и разворованными.



Минцифры совместно с «Почтой России» взялось бесплатно доставлять посылки командированным в зону СВО. Поручение они получили от вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко еще в мае прошлого года. В начале марта Минобороны отчиталось, что число переправленных «за ленточку» посылок перевалило за полмиллиона. Однако на деле особых успехов госколлаборация не принесла: найти своих адресатов отправления порой не могут месяцами. Как заявили в «Почте России», заминка не на их стороне. «Фонтанка» выяснила, какими путями посылки движутся на СВО.



«Фонтанка» еще в 2022 году поставила эксперимент, отправив посылку с печеньем, тушенкой, сигаретами, носками и перчатками на фронт «Почтой России». Мы сделали всё строго по инструкции от профильного ведомства военных почтальонов и написали правильный адрес. Но оказалось, что в нашем случае эта система провалилась. Через два месяца путешествий посылка просто потерялась, так никогда и не встретившись с адресатом и не вернувшись домой.

Воспользоваться бесплатной пересылкой решила петербурженка Светлана, супруга участника СВО, командированного осенью прошлого года в один из городов Белгородской области. Куда дальше его занесла военная служба — не разглашается, но официально его часть находится именно там. В феврале Светлана по просьбе мужа собрала все необходимое, и 10 числа отнесла в отделение почты на улице Школьной в Петербурге. О чем впоследствии горько пожалела — до сегодняшнего дня посылку муж так и не получил.



— В этот раз решила через Министерство обороны отправить. В посылке были специальные приборы, вещи и продукты. Для меня это была пробная посылка: посмотреть, как она дойдет, все ли будет с ней хорошо, не вскроют ли ее, получит ли ее супруг. Ну и вот такой результат, — делится петербурженка.

Обычные, не бесплатные, посылки супругу по месту дислокации его части Светлана уже отправляла — три штуки улетели к нему с помощью «Почты России» в начале декабря. Все три Иван благополучно получил буквально через две недели.



Приключения желтого чемоданчика

Начиная с 11 февраля посылка Светланы жила интересной и загадочной жизнью. Покинув место приема, уже назавтра, судя по сайту отслеживания трека, она попала в почтовое отделение «Москва — Казанский вокзал ПЖДП», весь день болталась там по разным цехам и под вечер прибыла в московское отделение «Почты России» № 103400 .



На самом деле этого отделения физически не существует. Это своеобразный «почтовый ящик» «Москва-400», обозначающий, что на этом этапе «Почта России» передает отправление особому подразделению Минобороны, на один из узлов фельдъегерско-почтовой связи Вооружённых сил РФ. Она входит в структуру главного управления связи Генштаба, и ее не надо путать с условно-гражданской Государственной фельдъегерской службой. Речь именно о тех архетипических военных почтальонах, которые развозили солдатские «треугольники» еще во времена Великой Отечественной войны.



И вот именно на этапе 103400 посылка Светланы на долгие недели затаилась. В теории именно это и должно было произойти. Трекинг-слежение «Почты России» за посылкой в этом месте и должно обрываться.

Петербурженка пыталась выяснить судьбу своего отправления и обрывала телефоны, но ничего путного о дате доставки к мужу не узнала.

— Несколько раз в неделю я звонила на «Москва-400», и они меня все время, как колобка, гоняли: то воинская часть расформирована, то она не сформирована, то эта посылка куда-то поехала, то она находится на каком-то посту, и никакой информации не дают, хотя я знаю, где находится муж. «Ждите» — и всё, — поделилась с «Фонтанкой» Светлана.



В конце февраля Светлана не выдержала и с просьбой разобраться в ситуации направила письма в Московскую межрегиональную прокуратуру, начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину и губернатору Ленобласти Александру Дрозденко (письма имеются в распоряжении редакции). Откликнулась только прокуратура, но ничего воодушевляющего не сообщила.



— Надзор за законностью действий «Почты России» в полномочия транспортной прокуратуры не входит, — ответили Светлане в надзорном органе.

Возможно, письмо Светланы расшевелило какие-то неведомые шестеренки, а может, просто совпало, но 12 марта посылка вновь ожила: она опять объявилась в том секретном сортировочном центре. А уже 13 марта она перебралась в отделение № 102000 «Москва — Казанский вокзал ПЖДП», затем в тот же день очутилась в цехе-5 того же отделения.



«Бедные наши сыновья»

На сайте отслеживания почтовых отправлений lookpost.ru отделение 103400 в Москве завалено гневными комментариями отправителей. Они рассказывают, что после того, как посылки с вещами и продуктами поступают в сортировочный центр в Москве, они на месяцы где-то зависают, а если все же доходят до адресатов, то зачастую вскрытыми и распотрошенными.

«Посылка до мужа шла 48 дней. Ладно, если б она пришла полная. Из 13 кг пришло почти ничего, носки и то перебрали, оставили две с половиной пары. Зла нет просто, одно расстройство», — 7 марта поделилась Оксана.

«В Запорожскую область, где находится военнослужащий, 21 декабря отправили 2 посылки. Одна пришла месяц спустя, а самая главная, с вещами для бойца, до сих пор где-то зависла», — 6 марта негодовала Ирина.

«Я проживаю в Омской области, мой папа участвует в зоне СВО, и каждый раз, когда я отправляю ему посылку, она доходит до Москвы и пропадает. В ноябре я отправила посылку папе, и она пришла ему только в феврале, и вся мятая и погрызенная мышами», — 1 марта писала Ярослава Сутина.



«Если у кого-то посылку получали, вскрытая она была или нет? Из 12 кг до мужа дошло всего только 2 кг , посылка была вскрыта», — возмущалась 29 февраля Наталья.

«Отправила сыну посылку 25 декабря — колбаса, бекон. Получил сегодня, 21 февраля, итого почти два месяца. Вроде дошло все. Племяннику, отправленная в начале декабря, дошла в начале февраля, выглядела так, как-будто ее пинали до Луганска», — 21 февраля делилась Ангелина.

«Отправила 8 декабря мужу 3 посылки и 25 декабря ещё 2. До сих пор данные посылки находятся в Москве 103400. Уже 52 дня. Бедные наши сыновья, мужья и все, кто в СВО, не могут получить теплую одежду, обувь», — в конце января сетовала другая Ирина.



«Отправляла посылку 19 мая и уже отчаялась, что дойдет, но 4 сентября, почти сразу перед отпуском, сын её получил, как только прибыл в расположение штаба», — в декабре успокаивала отправительниц Виктория, чья посылка добиралась до адресата почти четыре месяца.



Петербурженка Татьяна, с которой «Фонтанке» также удалось пообщаться лично, отправила супругу термобельё и сладости, но он посылку так и не увидел. Особой ценности она не представляла, но осадок остался.

— Муж потом сказал, чтобы ничего не отправляла. Больше даже не пыталась, — поделилась она с «Фонтанкой».

С посылкой Светланы Летаевой случилось неожиданное: 13 марта ее выслали обратно отправителю, следует из данных сайта отслеживания отправлений «Почты России». 14 марта продукты и спецприборы, которых полтора месяца так ждал участник СВО, покинули сортировочный центр в Москве и поехали обратно в Петербург.

Завалялась, затерялась

Как объяснили «Фонтанке» представители «Почты России», их полномочия касательно посылок участникам СВО действительно заканчиваются в Москве, в отделении 103400. До той поры судьбу отправления можно отследить по трек-номеру.



— Посылки со всей страны «Почта» доставляет в логистический центр в Москве, там передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам, — рассказали в пресс-службе «Почты».

Многочисленные звонки Светланы Летаевой в сортировочный центр «Москва-400» все же принесли свои плоды и помогли выстроить логистическую цепочку, по которой посылки движутся на СВО.

— После сортировочного центра «Москва-400» посылки уходят в узел связи, затем в обменник, далее — по военным частям. Оттуда их должны отправлять по месту дислокации полка. Была ещё у них такая отговорка, что посылка могла поступить в воинскую часть и задержаться там. Поток посылок большой. Где-то завалялась, затерялась, — говорит Светлана.

«Жалобы, безусловно, были»

По телефону горячей линии «Москва-400» «Фонтанке» рассказали, как происходит передача посылок от «Почты России» к адресатам.



— Посылки поступают в отделение на Казанском вокзале, затем, если я не ошибаюсь, их грузят в грузовик «Почты России», и он везет до нас. Вообще, отделение на Мясницкой, но мы сами не там. «Почта России» знает, куда отвозить, раскрыть эту информацию вам мы не можем. Здесь мы выгружаем, обрабатываем, они появляются у нас в базе данных. А дальше мы по своим каналам доставляем их в зону проведения СВО. Что касается посылки Светланы, которая «зависла». Либо она часть на коробке неправильно написала, либо получателя перевели, в этом случае посылка возвращается к нам обратно. Она может ее отправить по новой, если захочет, — рассказал «Фонтанке» дежурный.

По поводу получения адресатами вскрытых посылок дежурный подчеркнул, что в Москве такое происходить точно не может, поскольку «здесь все находится под камерами, контролируется вышестоящим руководством»:



— Когда они отправляются дальше, мы их уже перестаем контролировать физически. Возможно, подобное возникает с ними на следующих инстанциях. Жалобы к нам такие, безусловно, поступали, но какие по ним приняты решения, мы не знаем.

По всем щекотливым вопросам, связанным с посылками в зону СВО, поделились отправительницы, им рекомендовали обращаться в 6-й Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил РФ.

Особо ценное — по личным каналам

Особо надеяться на «Почту России» и военных почтальонов многие родственники военных уже перестали. Значительная часть посылок поступает в зону СВО через волонтеров. Они отправляют еду, влажные салфетки, термобелье, окопные свечи, баллоны с газом, перчатки, медикаменты, сухой душ. В основном задействуют волонтерские фонды. Их много, отыскать подходящий родственникам лучше самим.



— Иногда высылаем комплекты форм, которые покупаем сами, плюс различную экипировку: подсумки, фонари на шлем, бинокли, тепловизоры, — рассказала «Фонтанке» волонтер Елена Кунец.



Иногда ребята сами скидываются на дроны и комплектующие к ним, бронежилеты, различную дорогостоящую технику типа метеостанций и раций. Чтобы особо ценные посылки не терялись, их стараются передавать по личным каналам — через знакомых в обеспечении, которые находятся в Валуйках или Белгороде.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

