И все завертелось. Недвижимость семьи Пригожина выставлена на продажу

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Два здания на Университетской набережной, которые исторически связаны с личностью Евгения Пригожина, оказались на сайте объявлений о продаже недвижимости и вызвали волну пересудов. Их адрес: Университетская набережная, 21, в 2023 году оказался в новостях об обысках в офисе мятежного главы ЧВК «Вагнер». Именно во дворе между ними нашли «Газель», набитую 4 млрд рублей. Деньги потом вернули хозяину.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Продает актив крупное агентство недвижимости «Мир квартир». Его директор Дмитрий Титов подтвердил: да, все правильно, объект продается. На вопрос, трудно ли будет найти покупателя, дипломатично ответил: «Любое здание — это сложный объект. Все зависит от соотношения цены и качества». При этом запрашиваемую цену в 180 тыс. рублей за квадрат для такой локации он считает совсем невысокой.



Знаменитый отель «Трезини» в контур сделки вносить не планируют — у него литера В, а продаются только А и Б. Их общая площадь — 2 100 кв. м, просят 380 млн рублей. Эти здания давно в очереди на реконструкцию, там планировалось сделать продолжение «Трезини» или что-то в этом роде. Инвестор уже согласовал в комитете по градостроительству и архитектуре проект реконструкции помещений, но дело застопорилось из-за бюрократических тонкостей.



Фото: скриншот «Яндекс.Карт» Поделиться Поделиться





Кому именно в конечном итоге принадлежат эти здания, на 100 процентов сказать нельзя. По документам они разбиты на несколько десятков помещений, у каждого из которых свои владельцы, в основном — ООО «Фонд сохранения наследия» и ООО «Строй реставрация». Обе они контролируются АО «Амбассадор». В его карточке в системе СПАРК вкладки «Владельцы» просто не существует. Гендиректор — Игорь Андреенко. Это единственное его упоминание в реестре юрлиц. Росреестр сейчас не показывает имена физлиц — владельцев недвижимости, но «Фонтанка» припоминает, что раньше в их числе на Университетской, 21, упоминался и Павел Пригожин.



Сам отель «Трезини», кстати, имеет сложную структуру владения. От имени управляющего документы на его сайте подписаны ООО «Бутик Отель» с выручкой в 17 млн рублей в год, а также директором и владельцем Иваном Федоровым (это его единственный бизнес-актив). Именно по этому адресу: Университетская, 21, лит. В, в эту фирму приходят проверки (нарушений не находят). «Бутик Отель» с 2022 года арендует здание отеля у владельца — физического лица. Кто это, Росреестр не раскрывает.

В то же время сайт зарегистрирован на ООО «Отель Сервис». Проверки этого юрлица также проходят по тому же адресу. Там же «прописана» лицензия компании на предоставление услуг общественного питания. Владелец — Татьяна Боброва, как и ее соседи по Университетской, 21, больше никаких активов в СПАРК за ней не числится. Но есть подсказка. Все 100 % долей «Отель Сервиса» заложены. Залогодержатель — Полина Пригожина.



Фото: скриншот «Яндекс.Карт» Поделиться Поделиться





Кроме трех зданий позади памятника Трезини с именем Евгения Пригожина связаны и другие здания, выстроившиеся напротив Невы на Васильевском острове. Через один дом от знакового отеля находится угловой комплекс с общим адресом: 6-я линия, д. 1/25. На кадастровых схемах там два разновысоких четырехэтажных дома (на самом деле пяти — над угловой частью надстроена мансарда). В том, что поближе к «Трезини», — подвал. В том, что на углу с 6-й линией, — цоколь. Сам дом — жилой, с обычными квартирами, а вот цоколь в 313 кв. м (и ряд других помещений) принадлежит ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».

Именно в этом цоколе располагалось кафе Street Food Bar, которое Евгений Пригожин отдал для нужд патриотического клуба «Киберфронт» и где в апреле 2023 года был убит Владлен Татарский. Сейчас кафе закрыто, на фасаде установлена памятная табличка в честь Татарского, а перед входом всегда лежат свежие цветы и фотография Пригожина.

Ну и третий актив, адресно уже на соседней набережной Лейтенанта Шмидта, но всего через три дома от Street Food Bar. Дом номер 7 площадью 850 кв. м полностью принадлежит ООО «Бар сервис». Его единственный учредитель — тот самый «Амбассадор», владелец которого не раскрывается. Какое-то время назад «Бар сервису» принадлежало 24,5 % долей в ООО «Музей шоколада». С 2022 года «Музей» на 100 % во владении экс-супруги Евгения Пригожина, взявшей после развода фамилию Кряжева и получившей некоторое число семейных активов. «Фонтанка» подробно о них рассказывала. В этом милом двухэтажном особняке 1862 года постройки нет вывески перед входом, но можно предположить, что там находится банкетный зал с «родовым» названием «Конкорд». Сайт банкетного зала использует также ООО «Конкорд М», которое по документам все еще на 90 % принадлежит лично Евгению Пригожину, но его долей управляет сын Павел. А владелец домена — «Конкорд менеджмент и консалтинг».

«Менеджмент и консалтинг» также был в личном владении покойного бизнесмена, и им также управлял Павел. Однако в начале марта, когда подходил срок вступления наследников в права наследства, компания подала в налоговую заявку на изменения в уставных документах, после чего сведения о владельцах были закрыты.

Можно предположить, что выставленные на продажу здания на Университетской, 21, — это тоже следствие перераспределение активов в рамках вступления в права наследников Евгения Пригожина.

Заканчивая перечисление активов семьи Пригожиных на Университетской набережной, обязательно надо вспомнить про арендованное у Зоологического института РАН цокольное помещение в 630 кв. м по адресу: Университетская наб., 1–3, занятое со стародавних времен под флагманский ресторан «Старая таможня». Сейчас на его сайте указано, что он закрыт и принимает заказы только в режиме «а-ля карт» под мероприятия. На кого именно оформлена аренда — непонятно, скорее всего, речь идет о каком-то физлице, имя которого не указывается в выписках Росреестра. По крайней мере алкогольная лицензия по этому адресу оформлена на все тот же «Конкорд менеджмент и консалтинг».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»