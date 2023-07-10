Смольный проиграл Пригожину суд по расширению «Трезини». До осени стройка не начнется

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургский суд дал чиновникам полтора месяца отсрочки, чтобы удовлетворить требования связанных с Евгением Пригожиным компаний. Если бы не это решение, они могли бы уже до конца июля начать реконструкцию прилегающего к отелю «Трезини» со двора здания 1870 года постройки на Университетской набережной, 21 лит. А. Однако пока этот актив остается в ситуации юридической неопределенности, исключающей инвестиционную активность его основных владельцев.

В понедельник, 10 июля, было опубликовано решение Арбитражного суда Северо-Западного округа, по которому городские власти получили отсрочку как минимум до конца лета, чтобы заключить соглашение или отказать инвесторам отеля на Университетской набережной, 21 лит. А.



Истец в этом деле — ООО «Строй реконструкция», по данным «Фонтанки», — один из нескольких владельцев многочисленных расселенных помещений на Университетской, 21 лит. А. общей площадью 2,1 тыс.м2. Компания контролируется АО «Скай», владельцы которого скрыты. Кроме нее совладельцами помещений в здании выступают ООО «Кредо» (в 2009 году учреждено Евгением Пригожиным), ООО «Фонд сохранения наследия» (на 99,9 % принадлежит «Кредо») и лично Павлу Евгеньевичу Пригожину. Партнерство со Смольным необходимо инвесторам, поскольку два помещения — 140,9 и 55,4 м2 находятся в собственности города.

Адрес — знаковый. Именно там правоохранители искали доказательства по ныне отменному делу о военном мятеже 24 июня. Однако на суть юридического спора в арбитраже это не влияет.

Спор это давний, его суть — в возможности использовать давно расселенное здание для расширения отеля «Трезини». Оно готово к реконструкции, но одно из помещений в 140 м2 — мастерская Фонда творческих мастерских. Чтобы дать старт инвестпроекту, его надо из списка исключить и включить туда какое-то другое равноценное. Оно уже даже найдено — на 9-й линии В.О.



Именно этого чиновники уже долгое время и не делают. Первый заход в суд еще в прошлом году результата не дал — компании «Строй реконструкция» отказали в удовлетворении. А вот апелляция — это случилось днем 23 июня — иск удовлетворила и обязала Смольный в 10-дневный срок выполнить требование предпринимателей. В чем суть инвестиционного проекта и каковы его параметры, до конца не раскрывается. Сейчас в соседнем доме в этом же квартале уже действует отель «Трезини». Спорное пустующее здание, видимо должно расширить его. В первом иске, поданном еще год назад, «Строй реконструкция» требовала от чиновников в 10-дневный срок заключить с собой соглашение о реконструкции особняка. Но тот суд поставлен на паузу до принятия решения по уже второму иску — об обязанности города освободить здание от мастерской.



Материалы суда позволяют очень подробно проследить путь требуемой инвестору бумаги, которая пока так и не стала документом. Комитет по управлению имуществом расторг договор аренды мастерской с одним из членов Союза архитекторов еще в 2021 году. Затем подготовил проект постановления об исключении ее из реестра Фонда. Проект прошел правовую экспертизу в юридическом комитете администрации губернатора Петербурга, и все согласования там. По состоянию на 1 июня 2022 года бумага оказалась в протокольном секторе отдела документационного обеспечения секретариата для дальнейшего его издания. Секретариат осуществляет присвоение номера, проставление даты, тиражирование и рассылку актов. Однако на этом этапе, констатирует суд, произошел сбой, и ход бумаге дан не был.

Никаких вразумительных ответов, почему так произошло, чиновники суду не представили. Тем не менее, более высокая инстанция, Арбитражный суд Северо-Западного округа, принял от Смольного кассационную жалобу и по его же просьбе поставил на паузу 10-дневный срок исполнение решения апелляционного суда. Кассационная жалоба принята к производству, ее рассмотрение назначено на 29.08.2023.



Еще недавно могло показаться, что планы конкретно этого инвестора могут стать неактуальными. Однако последние события показывают, что как минимум в ближайшее время сигналов о срочном закрытии всех своих дел в Петербурге от Евгения Пригожина не поступало. Вполне возможно, что добиться в суде победы над медлительностью чиновников — вопрос не только принципиальный, но и вполне коммерческий.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»