    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    755мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.64eur100.26

    «Дорогая Елена Сергеевна» возвращается в ТЮЗ спустя десять лет

    2126
    1 комментарий

    15 марта на малой сцене Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке артиста ТЮЗа Александра Иванова.

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: пресс-служба ТЮЗа
    ПоделитьсяПоделиться

    Впервые спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» на сцене ТЮЗа был показан в октябре 2013 года. Две премьеры разделяет десятилетие. На тот год постановка стала режиссерским дебютом артиста Александра Иванова, а история о конфликте между учительницей и учениками — одним из самых любимых спектаклей у зрителей театра. Теперь «Дорогая Елена Сергеевна» возвращается на сцену Театра юных зрителей вновь в постановке Александра Иванова, но уже с другой актерской командой. Исполнительницей главной роли Елены Сергеевны станет Анна Дюкова.

    Извечное противостояние отцов и детей оборачивается страшной трагедией, психологическим насилием. Приход старшеклассников в гости к своей учительнице становится катализатором для откровенного разговора об обидах и нереализованных надеждах. Режиссер Александр Иванов о своем спектакле: «Эта пьеса поставлена во всех городах Европы, где есть театр. Думаю, зачастую режиссеров привлекает тема насилия над личностью учителя, которая не теряет актуальности и на которую реагируют зрители. Я же для себя сделал открытие, что эта история построена на любви. Ребята любят свою учительницу, и сейчас они пришли к ней со своей бедой — как к другу, который может помочь. И она тоже любит своих учеников, доверяет им. И обе стороны пытаются разобраться, понять друг друга, колеблются до самого конца в том, как поступить. В результате Елена Сергеевна своим поведением, верностью своим идеалам, возможно, научила чему-то этих ребят».

    14+

    Арина Хек

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: пресс-служба ТЮЗа

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close