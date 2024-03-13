«Дорогая Елена Сергеевна» возвращается в ТЮЗ спустя десять лет

Впервые спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» на сцене ТЮЗа был показан в октябре 2013 года. Две премьеры разделяет десятилетие. На тот год постановка стала режиссерским дебютом артиста Александра Иванова, а история о конфликте между учительницей и учениками — одним из самых любимых спектаклей у зрителей театра. Теперь «Дорогая Елена Сергеевна» возвращается на сцену Театра юных зрителей вновь в постановке Александра Иванова, но уже с другой актерской командой. Исполнительницей главной роли Елены Сергеевны станет Анна Дюкова.

Извечное противостояние отцов и детей оборачивается страшной трагедией, психологическим насилием. Приход старшеклассников в гости к своей учительнице становится катализатором для откровенного разговора об обидах и нереализованных надеждах. Режиссер Александр Иванов о своем спектакле: «Эта пьеса поставлена во всех городах Европы, где есть театр. Думаю, зачастую режиссеров привлекает тема насилия над личностью учителя, которая не теряет актуальности и на которую реагируют зрители. Я же для себя сделал открытие, что эта история построена на любви. Ребята любят свою учительницу, и сейчас они пришли к ней со своей бедой — как к другу, который может помочь. И она тоже любит своих учеников, доверяет им. И обе стороны пытаются разобраться, понять друг друга, колеблются до самого конца в том, как поступить. В результате Елена Сергеевна своим поведением, верностью своим идеалам, возможно, научила чему-то этих ребят».

