    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -16

    2 м/с, южн

    743мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.13eur96.75

    Что осталось от склада Wildberries. СК показывает, как работают следователи — видео

    2964
    11 комментариев

    Официальный телеграм-канал Следственного комитета РФ 14 января опубликовал оперативное видео ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «Следователи проводят осмотр места происшествия», — отмечается в сообщении.

    официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Напомним, СК возбудил дело по части 1 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями) в отношении неустановленных лиц. Максимальное наказание — лишение свободы до четырех лет.

    Пожар на складе Wildberries на Московском шоссе, 153 в Шушарах начался рано утром 13 января, открытое горение ликвидировали днем 14 января. Проливка и разборка конструкций продолжаются. По официальной информации, никто не пострадал. Подробнее о том, что известно о пожаре на данный момент, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПожарПожар на складеWildberriesПожар в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close